«Гагаузия – не собственность Шора!»: местные депутаты недовольны беглым политиком

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Группа депутатов Народного собрания Гагаузии провела брифинг, посвященный вопросам, связанных с выдвижением и утверждением исполнительного комитета Гагаузии.

Депутаты НСГ расценили прошедший 28 июля митинг протеста общественности, о котором писал ПолитНавигатор как «давление на законодательный орган автономии».

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По словам депутата НСГ Георгия Лейчу, законодательный орган готов сотрудничать с башканом автономии Евгенией Гуцул, избранной при поддержке партии «Шор», но «исключительно в интересах гагаузского народа и в рамках закона».

«Гагаузия не является ячейкой партии «Шор» либо какой-либо другой партийной структуры. Гагаузия была создана и будет существовать в интересах всего гагаузского народа для удовлетворения его политических, экономических, социальных, культурных потребностей, а не потребностей отдельных личностей, которые находятся в конфликте с законом», – сказал лейчу.

Он добавил:

«Мы не позволим кому-то манипулировать общественным мнением с тем, чтобы решать свои партийно-клановые вопросы за счет гагаузского народа. Мы не позволим противопоставлять гагаузский народ с молдавским народом. Мы не позволим, чтобы эти действия сталкивали нас друг с другом и сеяли рознь между нами, при этом ловили золотую рыбку в мутной воде благодаря гагаузскому народу».

В свою очередь заместитель председателя Народного собрания Александр Тарнавский отметил, что башкан автономии изначально нарушила процедуру представления состава Исполкома.

«Состав Исполнительного комитета был представлен в виде шоу, а представлял его по видеосвязи политик, который находится в Израиле — Илан Шор. В нарушении всех норм действующего законодательства вместо главы Гагаузии Исполнительный комитет представлял политик, который даже не находится в нашей стране. Национальное правосудие было полностью проигнорировано, когда осужденный человек представляет нам состав исполнительного комитета, это какой-то сюрреализм», – возмущается Тарнавский.

В свою очередь бизнесмен Илан Шор, лидер запрещённой режимом Санду одноимённой партии, представительница которой Евгения Гуцул стала башканом Гагаузии, выступил с ответным посланием в своём телеграм-канале. Выступление своих оппонентов он назвал «цирком, устроенным Свидетелями секты имени Майи Санду из Народного собрания Гагаузии».

Шор прямо обвинил председателя Народного собрания Дмитрия Константинова в том, что он «неискренен и действует в своих интересах», в которые, среди прочего, входит противостояние Партии социалистов. По словам политика, Константинов предоставил свой список Исполкома, который «был заполнен любовницами, кумовьями и даже детьми депутатов Народного собрания», и поэтому Илан Шор «решительно отказал Константинову в утверждении такого состава».

«Господин Константинов, выбирая между людьми и процветанием Гагаузии и давлением Санду и возможностью подворовывать, – выбрал, к сожалению, второе! Да, сегодня я безумно разочарован, но хочу снова повторить – нас не сломить! Mы сдержим слово и изменим жизнь региона к лучшему!» – завершил Шор.

Депутаты Народного собрания Гагаузии рассмотрят новый состав Исполкома на специальном заседании 4 августа в 11:00.