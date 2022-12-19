Гагаузия вновь отказалась подчиняться Кишиневу
Гагаузия (автономия в составе Молдовы) отказалась исполнять решение властей в Кишиневе и прекращать вещание шести русскоязычных телеканалов.
Об этом говорится в совместном заявлении президиума Народного Собрания и Исполнительного комитета Гагаузии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Считаем, что политическую ответственность за это решение несет правящая партия PAS и глава государства Майя Санду. Власть все более скатывается к авторитарным методам правления, забывая о том, что она пришла во власть демократическим способом и под европейскими лозунгами. Жителей страны лишают права выбора и навязывают исключительно однобокую информацию, зачищая информационное поле для телеканалов, лояльных власти», — говорится в заявлении.
Ранее башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах осудила решение властей в Кишиневе.
«Почему не будут выходить в эфир именно оппозиционные СМИ? Почему мы не можем выбирать, что нам смотреть? Партия власти ставит под сомнение нашу способность различать белое и черное, правду и вымысел, информацию и дезинформацию. Это значит, что голос оппозиции и несогласных больше не будет звучать в эфире. К сожалению, сегодня в Молдавии под маской демократии Майя Санду установила авторитарный режим. Пресса – это последний враг, с которым должна бороться демократическая власть. Разве такую власть мы выбирали?», – заявила Влах.
Она призвала отреагировать на скандальное решение Кишинева международные институты, организацию «Репортеры без границ» и правозащитников.
Лицензии у шести молдавских телеканалов, среди которых Primul în Moldova, Accent TV, РТР-Молдова и NTV Moldova, транслирующие российские передачи, отобрала 17 декабря комиссия по ЧС Молдовы.
Это не первый демарш со стороны Гагаузии. 9 мая Народное собрание автономии отказалось выполнять введенный Кишиневом запрет на георгиевские ленты, а в июне не подчинилось распоряжению провести гей-парад.
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