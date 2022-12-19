Гагаузия вновь отказалась подчиняться Кишиневу

19.12.2022  16:57 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Гагаузия, Дзен, Молдова, Политика, Цензура


Гагаузия (автономия в составе Молдовы) отказалась исполнять решение властей в Кишиневе и прекращать вещание шести русскоязычных телеканалов.

Об этом говорится в совместном заявлении президиума Народного Собрания и Исполнительного комитета Гагаузии,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гагаузия (автономия в составе Молдовы) отказалась исполнять решение властей в Кишиневе и прекращать вещание...

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«Считаем, что политическую ответственность за это решение несет правящая партия PAS и глава государства Майя Санду. Власть все более скатывается к авторитарным методам правления, забывая о том, что она пришла во власть демократическим способом и под европейскими лозунгами. Жителей страны лишают права выбора и навязывают исключительно однобокую информацию, зачищая информационное поле для телеканалов, лояльных власти», — говорится в заявлении.

Ранее башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах осудила решение властей в Кишиневе.

«Почему не будут выходить в эфир именно оппозиционные СМИ? Почему мы не можем выбирать, что нам смотреть? Партия власти ставит под сомнение нашу способность различать белое и черное, правду и вымысел, информацию и дезинформацию. Это значит, что голос оппозиции и несогласных больше не будет звучать в эфире. К сожалению, сегодня в Молдавии под маской демократии Майя Санду установила авторитарный режим. Пресса – это последний враг, с которым должна бороться демократическая власть. Разве такую власть мы выбирали?», – заявила Влах.

Она призвала отреагировать на скандальное решение Кишинева международные институты,  организацию «Репортеры без границ» и правозащитников.

Лицензии у шести молдавских телеканалов, среди которых Primul în Moldova, Accent TV, РТР-Молдова и NTV Moldova, транслирующие российские передачи, отобрала 17 декабря комиссия по ЧС Молдовы.

Это не первый демарш со стороны Гагаузии. 9 мая Народное собрание автономии отказалось выполнять введенный Кишиневом запрет на георгиевские ленты, а в июне не подчинилось распоряжению провести гей-парад.

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