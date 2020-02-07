07.02.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Украина
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Галичане опасаются, что следующее правительстве возглавит Медведчук иил Бойко


В партию «Слуга народа» набрали случайных людей, которые являются дилетантами во всех сферах деятельности.

Об этом в комментарии киевскому журналу «Новое время» заявил проректор львовского Украинского католического университета Мирослав Маринович, отвечая на вопрос, какое впечатление на него производит партия «Слуга народа».

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«К сожалению, ничего неожиданного для меня нет. В спешке в эту партию набрали случайных людей. Людей, которые хотели дорваться до власти, которые не понимают общественных процессов и каких-то жизненных зависимостей. Это просто дилетанты — как в жизни, так и в профессиональной деятельности», – сказал эксперт

По его словам, без изменения ценностной платформы страна и дальше будет ходить по кругу.

«Мы меняем лица, не думая, что за ними стоит, меняем идеологические или технологические платформы. Но менять всю ценностную платформу никто не хочет. И главное — не видно альтернатив. И в этом случае существует большая угроза, что очередным правительством будет правительство Виктора Медведчука или Юрия Бойко», – опасается Маринович.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», похожие мысли высказал львовский журнлаист-русофоб Остап Дроздов, по мнению которого, после Зеленского Украине придется выбирать между Медведчуком и Бойко.

 

Во главе Украины нет и в ближайшие годы не предвидится представителя «проукраинских сил».

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил одиозный львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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