Галичане – полякам: Не трогайте Бандеру, враги – русские

19.03.2021, Киев, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Присвоение львовскому стадиону имени гитлеровского приспешника Степана Бандеры – позитивный политический шаг в пику полякам, которые считают, что имеют право указывать, какими именами галичанам называть свои улицы и школы.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил депутат Львовского облсовета от Украинской галицкой партии Тарас Чолий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно мы проголосовали за обращение к Кабмину с предложением о переименовании стадиона «Арена-Львов» и присвоение ему названия Степана Бандеры. Я считаю, что это очень позитивный и правильный политический шаг и наш возможный ответ некоторым отдельным политическим кругам в Польше, которые почему-то считают, что они имеют право указывать нам, именами каких героев мы будем называть наши улицы, стадионы или школы.

Я также благодарю коллег из Тернополя, которые пошли на такой хороший, позитивный и нормальный шаг, когда они присвоили имя Романа Шухевича их стадиону. И я буду счастлив, если во Львове будет стадион имени Степана Бандеры…

Поляки ни у кого не спрашивают разрешения и называют свои улицы именами их, по их мнению, героев, участников Армии Крайовой, Армии Людовой, даже «Батальонов хлопских», которые участвовали в актах геноцида украинского этнического населения на территории нынешней Польши», – заявил депутат.

«Это такая политика поиска врага. Я бы хотел напомнить нашим друзьям полякам, что на самом деле единым врагом для Украины и Польши основным является РФ, а никак не Украина»…

Я думаю, тут проблема может быть даже не столько в поляках, потому что понятно, для чего поляки эту истерию разводят, тут больше вопрос к нашей так называемой патриотичной власти. Почему у нас не достаточно сделано по части почитания наших героев?» – добавил Чолий.