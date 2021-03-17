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17.03.2021, Киев, Тарас Стрельцов
 
Галичина, Дзен, Львов, нацизм, Политика, Скандал, Украина
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Львов подтвердил насущность денацификации Украины

Новости Украины

Депутаты Львовского областного совета обратились к Кабинету министров Украины и Министерству молодежи и спорта с просьбой присвоить стадиону «Арена Львов» имя одного из лидеров ОУН, гитлеровского пособника Степана Бандеры.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания облсовета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прошу внести в блок обращения к Кабинету министров Украины, Министерства молодёжи и спорта Украины относительно присвоения стадиону «Арена Львов» имени Степана Бандеры», – сказала депутат облсовета от «Европейской солидарности» Соломия Риботицкая.

После чего в ходе голосования, под аплодисменты зала, предложение подержали 68 депутатов из 75 присутствующих. Примечательно, что ни одного депутата не проголосовало против и не удержалось. Семеро не проголосовали. Решение было принято.

Теперь окончательное решение должен принять Кабинет министров Украины.

Инициативу на своей странице в Facebook прокомментировал экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров.

«Крайне показательна инициатива Львовского облсовета назвать стадион «Львов Арена» именем Бандеры. Вместе с недавним присвоением имени Шухевича городскому стадиону Тернополя они составляют единый комплекс наглядной необходимости денацификации Украины.

Приглашение всякой зарубежной команды провести игру на таких стадионах естественно должно возбуждать у населения той страны живую дискуссию о преступлениях украинских националистов, несовместимых с имиджем современного спорта. Как следствие, международный спортивный бойкот и требование от правительств своих государств оказывать давление на заповедник нацизма в центре Европы», – написал Азаров.


Напомним, ранее в Польше наказали Украину за присвоение стадиону в Тернополе имени командира УПА Романа Шухевича, разорвав ряд совместных проектов с Тернополем, под которые было выделено финансирование Евросоюза. Кроме того, протест выразил посол Израиля на Украине.

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