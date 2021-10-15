Галичане требуют звание Героя Украины сотнику УПА за «376 убитых бойцов НКВД»

15.10.2021 15:47 (Мск), Киев, Тарас Стрельцов

Новости Украины

В 1945 году отряд боевиков УПА якобы уничтожил почти четыре сотни советских бойцов.

Такую фантастическую цифру в эфире львовского телеканала NTA озвучил депутат Верховной рады Тарас Батенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы говорим про «День УПА», живой последний сотенный УПА – это Мирослав Сымчич, которому 98 лет, ему присвоено звание героя Украины? А он в 1945 году со своим отрядом УПА уничтожил ни много ни мало 376 энкэвэдэшников, которые шли в Космач уничтожать украинцев», – заявил Батенко под аплодисменты студии.

«Наверное мы на 31-м году независимости ещё не доросли до достойного чествования своих героев», – констатировал депутат.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», на сайте Украинского института национальной памяти поведали фантастическую историю боя, в ходе которого 45 бойцов УПА якобы уничтожили 540 и ранили более 700 немецких солдат.

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