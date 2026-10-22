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По логике Зеленского, раз Илон Маск оказался такой «плохой», то он должен был вернуть врученный ему украинский орден, а не отключать «Старлинк».

Об этом в эфире радио UA Chicago заявил львовский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Моя логика событий возвращает на два месяца назад. На день независимости президент вручил Илону Маску высшую государственную награду «орден свободы» за обеспечение доступа к «Старлинку». В августе вручается – в октябре нет «Старлинков». Это к теме, что оно не работает так. Эти задабривания и «ги-ги-га-га». Есть высшая геополитика, которая не зависит от тех дивертисментов на публику. Келлог, который был предыдущим представителем Трампа по Украине, тоже на день независимости получил высшую награду, как, кстати, и личный пастор-духовник Трампа. Всем ближайшим от Трампа Украина подавала ордена за заслуги и так далее, приветствуя мирные устремления этих людей и Трампа прекратить войну. Сейчас уже, к сожалению, все они такие плохие», – заметил Дроздов.

«Я думаю, что вся история с теми «Старлинками» должна заканчиваться «Новой почтой». Наш же царь отправил полякам свой орден «Белого Орла» в Польшу «Новой почтой». Надо попросить Келлога, пастора Трампа и Илона Маска запаковать свои государственные ордена и отправить обратно. Потому что уж если играть в КВН, то играть так», – язвил русофоб.

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