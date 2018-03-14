14.03.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Местная власть, Политика, Скандал, Сюжет дня, Украина

Галичина начинает бунт и требует отставки “антинародного режима”


Тернопольский областной совет принял обращение, в котором осудил разгром палаточного городка под Верховной Радой и потребовал досрочных выборов, сообщают РИА Новости Украина.

Перед началом дебатов на трибуну вышли боевики так называемой “АТО”, зачитавшие свои требования.

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В итоге за соответствующее постановление проголосовали 33 депутата.

В обращении, в частности, содержится требование к президенту Порошенко немедленно подать в отставку.

Кроме того, Верховной Раде предлагается законодательно урегулировать процедуру устранения президента в порядке импичмента.

Также в документе есть требования отставки главы МВД и генерального прокурора.

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