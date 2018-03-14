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Галичина начинает бунт и требует отставки “антинародного режима”
Тернопольский областной совет принял обращение, в котором осудил разгром палаточного городка под Верховной Радой и потребовал досрочных выборов, сообщают РИА Новости Украина.
Перед началом дебатов на трибуну вышли боевики так называемой “АТО”, зачитавшие свои требования.
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В итоге за соответствующее постановление проголосовали 33 депутата.
В обращении, в частности, содержится требование к президенту Порошенко немедленно подать в отставку.
Кроме того, Верховной Раде предлагается законодательно урегулировать процедуру устранения президента в порядке импичмента.
Также в документе есть требования отставки главы МВД и генерального прокурора.
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Метки: Петр Порошенко, Тернопольский облсовет
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