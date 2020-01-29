Галичина негодует: Икона украинской литературы перешла в гражданство РФ

29.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинский писатель-галичанин Иван Франко на сайте Нобелевского комитета в перечне прошлых номинантов премии указан как подданный Российской Федерации.

Об этом в своем блоге сообщил директор львовского музея Ивана Франко Богдан Тихолоз.

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Он обращает внимание, что Франко бывал в России, но всегда был подданным Австро-Венгерской империи.

Кроме того, Тихолоз указал свой текущий статус в соцсети как «разозлен», призвал к бдительности и неравнодушию.

Также он попросил помощи в решении этого вопроса дипломатов, СМИ и органы власти.

Стоит заметить, что областной центр Ивано-Франковск свое нынешнее название получил при советской власти. Ранее этот город назывался Станислав в честь известного польского магната Потоцкого.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Киев потребовал от итальянцев извинений за употребление исторического названия Украины.