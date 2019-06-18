Ганапольский: «Возвращая территории Крыма и Донбасса, я бы людей в счёт не брал»

18.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Планируя возвращение мятежных территорий, не стоит питать иллюзии, что в Крыму и Донбассе кто-то сильно скучает по Украине.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил беглый российский либеральный журналист и телеведущий Матвей Ганапольский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А давайте замеряем температуру людей Донбасса и людей Крыма. Моя позиция абсолютно циничная, что поделать – циник. Возвращать территорию – абсолютно верно, людей бы я вообще в счёт не брал.

Не депортировать, пусть живут, но миф о том, что там есть какие-то тайные силы, которые думают об Украине, считают себя Украиной, ночью он открывает какие-то половицы, достаёт украинский паспорт, дышит на него, прикладывает к сердцу – вряд ли», – признал Ганапольский.

«Видите, вы сейчас так брутализируете, а я уверен, что там есть люди, которые считают себя украинцами, которые хотят возвращения Украины, особенно Донбасс», – обиделся и попытался возразить директор Украинского института национальной памяти, русофоб Владимир Вятрович.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Ганапольский заявлял, что «возвращать» территорий республик Донбасса нужно без «людишек», которые «устроились под оккупационной властью».