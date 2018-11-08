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08.11.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Ганапольский заявил о грязной провокации украинских властей

Одиозный украинский телеведущий Матвей Ганапольский, долгое время проработавший в России, выступил против запрета русского языка на ТВ и радио.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ганапольский раскритиковал решения тернопольских, львовских и житомирских властей, запретивших «российский культурный продукт» на территории этих областей.

«Я каждую программу всем зрителям говорю, что это бессмыслица, это грязная провокация и это нарушение Конституции Украины, которая гарантирует права и свободы не только политические, а именно культурные особенно. Что значит запретить русскоязычный культурный продукт? Это значит, что, если я иду с телефоном и слушаю Аллу Пугачеву или Киркорова, то я нарушаю закон. Какой закон я нарушаю? Что эти люди взяли и решили это, запретить? Кстати, я хочу сказать, что в России не запрещают украинский культурный продукт», – заявил Ганапольский.

Ранее Верховная рада приняла скандальный закон, окончательно добивающий  русский язык на Украине.

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