Ганапольский заявил о грязной провокации украинских властей
Одиозный украинский телеведущий Матвей Ганапольский, долгое время проработавший в России, выступил против запрета русского языка на ТВ и радио.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ганапольский раскритиковал решения тернопольских, львовских и житомирских властей, запретивших «российский культурный продукт» на территории этих областей.
«Я каждую программу всем зрителям говорю, что это бессмыслица, это грязная провокация и это нарушение Конституции Украины, которая гарантирует права и свободы не только политические, а именно культурные особенно. Что значит запретить русскоязычный культурный продукт? Это значит, что, если я иду с телефоном и слушаю Аллу Пугачеву или Киркорова, то я нарушаю закон. Какой закон я нарушаю? Что эти люди взяли и решили это, запретить? Кстати, я хочу сказать, что в России не запрещают украинский культурный продукт», – заявил Ганапольский.
Ранее Верховная рада приняла скандальный закон, окончательно добивающий русский язык на Украине.
Метки: Матвей Ганапольский
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