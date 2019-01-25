Ганапольского признали гермафродитом

25.01.2019, Москва, Владимир Гладков

За оскорбления и унижение русских в скорой перспективе можно будет получить от 15 суток и более.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Нилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он предложил представить, что инцидент аналогичный нападению представителя Украины на российскую журналистку произошел бы в США.

“Есть статья «Харассмент» очень ими любимая, по которой сразу бы эти гермафродиты с чубами пошли бы надолго. Во-первых, моментально были бы закованы в наручники, и потом никакие прощения не помогли бы. А что было бы в Арабских Эмиратах, я даже представить не могу, где прикосновение к женщине, да ещё такое грубое, карается чуть ли не смертной казнью», – заявил Нилов.

«Что будет в России? Коллеги, к вам это в первую очередь относится. Вчера в Госдуме был принят закон о защите госсимволов, органов власти. Но я предложил и буду добиваться, чтобы там была защита народа от оскорблений и унижений любого повода. Как словесных, которые мы наблюдаем каждый день, в том числе в этой студии. Пока это было принято в первом чтении. Если будет три чтения этого закона, то все вы как минимум получите 15 суток просто за оскорбление народа нашего, символов и государства», – предупредил депутат украинских гостей студии.

Также он выразил надежду, что предусмотренные санкции когда-нибудь дойдут и до представителей Украины в ПАСЕ.

«Вот, какой-то гермафродит ещё один лысый, его по-моему зовут «Ганна Польская» (Матвей Ганапольский – ред.), он должен быть исключён из всех эфиров. Я знаю одну радиостанцию, где он ведёт свои авторские передачи на бюджетные деньги России. Сколько можно задавать вопросы редактору этой радиостанции? Сколько можно обращаться и говорить: «Употребите власть, заткните им пасть»?

Потому что по-другому никак. По-другому, не дай Бог, Кадыров уже сказал, что, если вы не решите эти вопросы, вы – органы власти, редакции каналов, то найдётся сильный мужчина, который по-другому заткнёт эти грязные, пошлые языки», – добавил Нилов.