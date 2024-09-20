«Ганьба! На себя посмотрите!» – в Раде грызня из-за бегущих с Украины депутатов

Вадим Москаленко.  
20.09.2024 09:17
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Вслед за тайно покинувшим Украину депутатом Рады Артёмом Дмитруком, бежал из страны его коллега Андрей Одарченко. Оба парламентария, так или иначе, связаны с пропрезидентской фракцией «Слуга народа», оба перед побегом попали под «пидозру» правоохранителей.

Вокруг этого на заседании Верховной рады возникла словесная перепалка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вслед за тайно покинувшим Украину депутатом Рады Артёмом Дмитруком, бежал из страны его коллега...

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С возмущениями выступил скандальный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, обладающий репутацией политической проститутки, который ранее уже упражнялся в остроумии, мол, в Раде пора создавать межфракционное объединение «СИЗО» из парламентариев, которым давно пора в места не столь отдалённые.

«Вчера у нас с вами произошло незаурядное событие, мы потеряли одного нашего коллегу, друзья, пан Одарченко, МФО СИЗО, сбежал. Теперь в МФО СИЗО есть подгруппа – бежавшие. Там Дмитрук, избирался от «Слуги народа», напомню, теперь там Одарченко, избирался от «Слуги народа». Сначала Одарченко был пойман на взятке, далее его вернули, как и все остальное МФО СИЗО, обратно в Верховную раду. Он ходил здесь, улыбался, со всеми разговаривал, такой был прямо, не разлей вода. А вчера решил, что уже хватит и покинул нас», – вещал порошенковец.

Далее он начал возмущаться, дескать, студенты выехать не могут, военные в отпуск к семье не могут, а «слугам народа»  – везде «зелёный коридор».

«Открывайте границы для всех, а не только для себя, а своих негодяев в СИЗО отправляйте, а не то, что вы сейчас делаете, когда вы всю страну закрыли, а для своих – пожалуйста, они всегда выйдут от Зеленского, зелёный коридор через границу. Первый-Дмитрук, теперь Одарченко. Кто следующий, спрашиваю? Кто из этого бесконечного МФО СИЗО? Это ганьба!» – верещал Гончаренко.

В оправдание от имени «слуг народа» слово взял глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

«К сожалению, негодяи попадаются в каждой фракции, в нашем парламенте также. Но, в отличие от коллег, которые так возмущаются по поводу того, что негодяи есть, мы негодяев не защищаем, мы не блокируем трибуну по их защите, мы не говорим «о политическом преследовании» – мы их исключаем из фракции и четко сразу же даем оценку их преступлению.

Давайте будем объективны к себе и объективны к коллегам. И так же, как мы даём оценку негодяям, которые правоохранительными органами схвачены, так же давайте и вы, и вы исключайте из фракций ваших воров, а не устраиваете здесь очередные танцы на трибуне», – огрызался в ответ Гетманцев.

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