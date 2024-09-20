«Ганьба! На себя посмотрите!» – в Раде грызня из-за бегущих с Украины депутатов

Вслед за тайно покинувшим Украину депутатом Рады Артёмом Дмитруком, бежал из страны его коллега Андрей Одарченко. Оба парламентария, так или иначе, связаны с пропрезидентской фракцией «Слуга народа», оба перед побегом попали под «пидозру» правоохранителей.

Вокруг этого на заседании Верховной рады возникла словесная перепалка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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С возмущениями выступил скандальный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, обладающий репутацией политической проститутки, который ранее уже упражнялся в остроумии, мол, в Раде пора создавать межфракционное объединение «СИЗО» из парламентариев, которым давно пора в места не столь отдалённые.

«Вчера у нас с вами произошло незаурядное событие, мы потеряли одного нашего коллегу, друзья, пан Одарченко, МФО СИЗО, сбежал. Теперь в МФО СИЗО есть подгруппа – бежавшие. Там Дмитрук, избирался от «Слуги народа», напомню, теперь там Одарченко, избирался от «Слуги народа». Сначала Одарченко был пойман на взятке, далее его вернули, как и все остальное МФО СИЗО, обратно в Верховную раду. Он ходил здесь, улыбался, со всеми разговаривал, такой был прямо, не разлей вода. А вчера решил, что уже хватит и покинул нас», – вещал порошенковец.

Далее он начал возмущаться, дескать, студенты выехать не могут, военные в отпуск к семье не могут, а «слугам народа» – везде «зелёный коридор».

«Открывайте границы для всех, а не только для себя, а своих негодяев в СИЗО отправляйте, а не то, что вы сейчас делаете, когда вы всю страну закрыли, а для своих – пожалуйста, они всегда выйдут от Зеленского, зелёный коридор через границу. Первый-Дмитрук, теперь Одарченко. Кто следующий, спрашиваю? Кто из этого бесконечного МФО СИЗО? Это ганьба!» – верещал Гончаренко.

В оправдание от имени «слуг народа» слово взял глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

«К сожалению, негодяи попадаются в каждой фракции, в нашем парламенте также. Но, в отличие от коллег, которые так возмущаются по поводу того, что негодяи есть, мы негодяев не защищаем, мы не блокируем трибуну по их защите, мы не говорим «о политическом преследовании» – мы их исключаем из фракции и четко сразу же даем оценку их преступлению. Давайте будем объективны к себе и объективны к коллегам. И так же, как мы даём оценку негодяям, которые правоохранительными органами схвачены, так же давайте и вы, и вы исключайте из фракций ваших воров, а не устраиваете здесь очередные танцы на трибуне», – огрызался в ответ Гетманцев.