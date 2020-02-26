26.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Киев, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Украина
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«Ганьба!» – украинские полицаи и нацики переругались из-за Крыма под посольством РФ


В Киеве под посольством РФ украинские националисты устроили митинг по случаю шестой годовщины «оккупации» Крыма Россией.

Соответствующую видеозапись опубликовали в эфире «24 канала», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В мероприятии приняли участие несколько десятков человек, среди которых были местные жители и меджлисовцы, сбежавшие с полуострова.

«Сегодня мы собрались, чтобы продемонстрировать нашу солидарность с крымско-татарским народом, украинцами, и людьми других национальностей, которые проживают во временно оккупированном Россией Крыму, и которые сохраняют верность Украине. Мы вместе скажем: «Нет российской оккупации».

Сегодня шесть лет российской оккупации Крыма, шесть требований к агрессору. Стартует международная кампания: «Нет Нормандии без Крыма», – заявили митингующие.

После чего радикалы начали стычку из-за брошенного в российское посольство соломенного лаптя, якобы символизирующего оккупацию.

«Ганьба! Негодяи! Кого вы защищаете!?», – кричали возмущённые праворадикалы полиции, запоздало попытавшейся отреагировать на нарушение. Между конфликтующими сторонами разгорелась склока.

Напомним, накануне во Львове также встретили день «оккупации» Крыма Россией: призвали жителей полуострова быть смелыми и подняли украинский и крымскотатарский флаги.

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