Гарань: «Происходит монополизация доступа к телу Зеленского»

06.11.2021 14:31 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский потерял былое влияние на парламентское большинство в Верховной раде.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил профессор Киево-Могилянской академии, политолог-майданщик Алексей Гарань, отвечая на вопрос, не кажется ли ему, что в стране происходит монополизация власти главой государства, а парламентско-президентской республики как таковой уже нет.

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«Я бы говорил не о монополизации парламента, а о монополизации доступа к телу президента. Мы уже видим определенную эволюцию монобольшинства, если вспомнить сентябрь 2019 года и турборежим, то было видно, что президент штампует решения, какие хочет, все у него под контролем. Но за два года монобольшинство существенно усложнилось, оно все еще монобольшинство, но не такое дисциплинированное, на него уже надо давить, как в Трускавце образца 2021 года, часто добирать голоса со стороны», – считает эксперт.

Также он находит опасным усиление главы офиса президента Андрея Ермака.

«Гораздо рискованнее то, что президент слушает только господина Ермака, который уже возглавляет все на свете», – сказал Гарань.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве Ермака признали «теневым президентом Украины».