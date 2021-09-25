Политолог назвал имя теневого президента Украины

25.09.2021 13:54 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский укрепляет свою власть и переходит к авторитарному режиму.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна», заявил украинский политолог Михаил Басараб.

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По его словам, в новый политический сезон Зеленский входит с неплохими показателями и относительно высоким (порядка 30 процентов) рейтингом, но есть три обстоятельства, которые могут внести свои коррективы.

«У Зеленского испортились отношения с председателем Верховной рады Дмитрием Разумковым. Это затяжной конфликт. Команда президента будет стремиться устранить спикера с должности», – прогнозирует собеседник издания.

Он подчеркивает, что Зеленский начал действовать гораздо жестче, чем раньше и указывает на укрепление позиций главы офиса президента

«В стране возник теневой президент Андрей Ермак. Этот дуэт демонстративно укрепляет власть. Кое-кто видит в этом начала авторитарного режима. В прошлом году Зеленскому приходилось уговаривать своих депутатов голосовать за определенные решения. Посмотрим, как будет реагировать правящая фракция сейчас», – говорит эксперт.

«Третье обстоятельство – отставка Арсена Авакова. Он был мощным игроком. Увольнение повлияет на работу парламента и правительства», – резюмирует Басараб.