Гармаш: «Субъектность ЛДНР повышается. У Донецка могут появиться ракеты»

Новости Украины

Уже в скором будущем у республик Донбасса может появиться оружие, которое существенно изменит расстановку военных сил в регионе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели», пишет бежавший из Донбасса антироссийский пропагандист Денис Гармаш, назначенный киевским режимом в состав украинской делегации на переговорах в Минске.

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Он считает, что «существенным шагом к субъективизации ОРДЛО» является создание в июле текущего года государственной корпорации «Алмаз». Так, согласно указу главы ДНР Дениса Пушилина, «работа госкорпорации будет направлена на реализацию государственной политики в оборонно-промышленной сфере, в том числе разработку, производство и содействие разработке, производству и экспорту продукции гражданского, военного и двойного назначения».

«В состав ГК «Алмаз» войдут предприятия, ранее входившие в состав украинского ВПК: «Топаз» (производитель станций радиотехнической разведки «Кольчуга»), Донецкий казенный завод химических изделий, а также Макеевский государственный проектный институт, НИИ комплексной автоматизации, Государственный НИИ пластических масс. В Донецке распространяются слухи о будущей сборке на «Топазе» российских ракет средней дальности», – пишет автор.

Впрочем, далее он уточняет, ссылаясь на неназванных бывших сотрудников «Топаза», что нынешний кадровый потенциал и техническое состояние предприятия непригодны для производства любого вида вооружений и даже «отверточной сборки» ракет.

«Учитывая это, можно сделать вывод, что ГК «Алмаз» создана не для производства, а для легализации российского вооружения, тайно поставляемого Москвой на подконтрольную ей часть Донбасса. Если это действительно будут ракеты, за производство которых Россия снимет с себя ответственность, переложив ее на «ДНР», это значительно повысит субъектность «республик» и существенно изменит расстановку военных сил на Донбассе. В свою очередь это вызовет адекватную реакцию Киева, результатом чего, безусловно, станет серьезное обострение на фронте», – опасается Гармаш.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее журналист объяснил, как российские «Торы» и «Панцири» станут донецкими.