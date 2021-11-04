Коц объяснил, как российские «Торы» и «Панцири» станут донецкими

04.11.2021 11:33 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Если со стороны России не последует решительных действий, то применение боевых беспилотников против ЛДНР станет обыденостью

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской праве» пишет спецкор издания Александр Коц.

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По его словам, недавнее применение ВСУ ударного БПЛА «Байрактар» говорит о том, что Украина, вдохновленная «карабахским сценарием», готова пойти на кровавую авантюру.

«Если Россия не даст четко понять, чем чревата эта практика, то скоро новости об атаках «Байрактаров» станут такими же рутинными, как обстрелы «запрещенным минскими соглашениями вооружением», – считает автор.

Также он отмечает, что с появлением «Байрактаров» в зоне конфликта на передний план выходят вопросы противовоздушной обороны республик.

«У ЛДНР, к сожалению, нет средств, которые они могли бы противопоставить дронам с потолком высоты в восемь километров. У России такие системы есть и это не шапкозакидательство. «Байрактар», безусловно, оружие грозное, но для современных систем ПВО это не сверхъестественная цель. Она не скоростная и не маневренная. Как показал опыт Сирии и Карабаха (в последние дни войны), угрозу этих машин можно снизить на порядки. Но для этого надо сделать то, чем занимается Украина последние семь лет – нарушить Минские соглашения», – полагает журналист.

«Впрочем, раз уж министр иностранных дел Турции заявил, что их беспилотники, поставленные на Украину, перестают быть турецкими, российские «Торы» и «Панцири», поставленные, к примеру, в ДНР, можно смело называть донецкими. А продать их могут в Абхазии – у Сухума и Донецка есть дипотношения», – резюмирует Коц.

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