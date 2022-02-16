Гаспарян: Россия терпит поражение уже восемь лет, судя по мировым новостям

16.02.2022  14:52 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украине вместо того, чтобы объявлять о новой виртуальной победе над Россией в результате несостоявшегося «вторжения», следовало бы задуматься над сигналом, который вчера был отправлен Госдумой по поводу возможности признания ЛДНР.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Армен Гаспарян.

Украине вместо того, чтобы объявлять о новой виртуальной победе над Россией в результате несостоявшегося...

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«Мы терпим поражение уже восемь лет, судя по мировым новостям. Уже восемь лет, мы якобы адски штурмуем украинские окопы, киборги не сдаются и побеждают. Правда, мы ни разу на войну не пришли, но кого это волнует?

Понятно, что Украина будет использовать ничего не произошедшее 16-го февраля в своих собственных целях, но это же абсолютная шизофрения. Мне кажется, вообще не надо обращать внимание на это.

Если агентство Reuters в прямом эфире транслирует наше нападение, которого нет, – ну любая другая уважающая себя даже не журналистская, а просто общественная организация выступила бы с извинениями. Здесь ничего не происходит.

Ну, какая разница – пусть они там галдят, на Украине, – это не принципиально. Принципиально важный момент – будут ли они реализовывать «Минские соглашения». Последнее китайское предупреждение в лице Государственной Думы им отправили – пусть думают», – заявил Гаспарян.

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