Гаспарян: Россия терпит поражение уже восемь лет, судя по мировым новостям

Украине вместо того, чтобы объявлять о новой виртуальной победе над Россией в результате несостоявшегося «вторжения», следовало бы задуматься над сигналом, который вчера был отправлен Госдумой по поводу возможности признания ЛДНР.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Армен Гаспарян.

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«Мы терпим поражение уже восемь лет, судя по мировым новостям. Уже восемь лет, мы якобы адски штурмуем украинские окопы, киборги не сдаются и побеждают. Правда, мы ни разу на войну не пришли, но кого это волнует?

Понятно, что Украина будет использовать ничего не произошедшее 16-го февраля в своих собственных целях, но это же абсолютная шизофрения. Мне кажется, вообще не надо обращать внимание на это.

Если агентство Reuters в прямом эфире транслирует наше нападение, которого нет, – ну любая другая уважающая себя даже не журналистская, а просто общественная организация выступила бы с извинениями. Здесь ничего не происходит.

Ну, какая разница – пусть они там галдят, на Украине, – это не принципиально. Принципиально важный момент – будут ли они реализовывать «Минские соглашения». Последнее китайское предупреждение в лице Государственной Думы им отправили – пусть думают», – заявил Гаспарян.