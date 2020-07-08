Гаспарян: За ночным погромом в столице Сербии стоят США

08.07.2020, Москва, Елена Острякова

Ночные погромы в Белграде были инспирированы США, чтобы продемонстрировать, что результаты недавних парламентских выборах, на которых убедительно победили провластные партии, являются «неправильными».

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян.

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«Вероятнее всего, какие-то контакты тех людей, которые это организовывали, с Соединенными Штатами были. Но не напрямую с Госдепартаментом, а с какими-то think tanks, НКО. Это такая, судя по всему, ответка за проведенные парламентские выборы, результаты которых были не такими, какие хотелось иметь Вашингтону. Такие вещи в современной политике без последствий не остаются, поэтому мы и увидели такое яркое проявление», – сказал Гаспарян.

Он напомнил, что по аналогичной схеме США действуют по всему миру.

«Если выборы «не те», значит, должны быть какие-то волнения – движение, которое будет потом демонстрироваться на разных «правильных» телеканалах. Что, собственно, и произошло: американские каналы уделили этому внимание, отзываясь весьма комплементарно об оппозиции», – сказал Гаспарян.

Вместе с тем он полагает, что протесты не разовьются в полноценный Майдан.

«Майдан как таковой там вряд ли получится. Но они попробуют эту историю развернуть и расширить. Едва ли их интересовала разовая история», – сказал Гаспарян.