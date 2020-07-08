Штурм парламента Сербии: Казалось бы, при чем тут США?

08.07.2020, Белград, Ксения Голуб

Прозападная оппозиция в ночь со вторника на среду предприняла попытку штурма парламента Сербии. Массовка была собрана под предлогом недовольства грядущим введением комендантского часа из-за новой волны коронавируса. Полиции удалось оттеснить прорвавшуюся к зданию толпу, есть пострадавшие. По «странному» стечению обстоятельств, беспорядки начались после практически накануне встречи президента Александра Вучича с представителями ЕС. К неудовлетворению США, планируются переговоры по судьбе Косово без их участия.

Собравшая около 5 тысяч участников акция протеста была организована олигархом Драганом Джиласом, чья сила бойкотировала состоявшиеся накануне в Сербии парламентские выборы, где с огромным перевесом победила партия Вучича.

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Как сообщает корреспондент ПолитНавигатора, поводом для манифестации стало анонсированное властями введение из-за второй волны коронавируса в стране в пятницу комендантского часа, который продлится до понедельника. А также ужесточение остальных мер безопасности, в частности, запрет на сбор на открытом и закрытом пространстве более 5 человек, закрытие кафе, отмена массовых, спортивных, культурных мероприятий.

С объявлением о новых мерах к общественности обратился Вучич. Он сказал, что ситуация угрожающая – в день регистрируется около 300 новых заболевших, медики предупреждают о дальнейшем росте пораженных вирусом.

«Масла в огонь» подлило распоряжение властей иногородним студентам вернуться в свои города.

Поэтому большую часть из протестующих составила молодежь и студенты, а также крепкие мужчины в возрасте от 25 до 45 лет, схожие по поведению на футбольных фанатов – именно они, стоя сначала у края сборища людей, спрятали лица под масками и бейсболками, а затем кинулись на ступени парламента Сербии – Скупщины, где на тот момент уже находились сотрудники охраны и жандармерии.

В этот раз оппозиция разыграла все как по нотам – видно, что все было хорошо организовано и продумано. Около 9 часов вечера сторонники Джиласа перекрыли одну из ключевых магистралей – бульвар короля Александра и его перекресток с Таковской, не пропуская общественный транспорт и даже кареты «скорой помощи».

Центр Белграда накрыла какофония – в ход пошли дудки, свистки, трещотки и кастрюли – в последние митингующие усердно били – как во время свержения Слободана Милошевича. Главным ориентиром для основной группы стал большой флаг с символом Косово.

Далее организаторы, предварительно «разогрев» толпу лозунгами о том, что Вучич, «получив после выборов власть, делает все, что хочет», и о том, что «коронавируса в Сербии нет», повели людей на штурм Скупщины.

Ударную группу составляла молодежь – они начали зажигать файеры и бросать их в защитников здания. Ступени парламента озарили красные огни. Под крики толпы штурмовики пытались пробиться внутрь, причем количество охраны было в десятки раз меньше нападающих.

Вскоре прибыл еще один отряд жандармерии, но и его не хватило на то, чтобы оттеснить кидающих в них бутылки и камни демонстрантов. В итоге двери парламента были сломаны, и внутрь полетели горящие факелы.

Однако позже вандалов смогли оттеснить на ступени. Там они остались стоять, выкрикивая «Вучич – шиптар» (албанец), периодически пытаясь вновь ворваться в здание.

В ходе очередной попытки представители закона вынуждены были пустить в ход дубинки.

На подмогу вскоре прибыло еще несколько отрядов жандармерии – они оттеснили митингующих с площади, разогнав пришедших посмотреть и покричать зрителей. А вот основной состав ударной силы оппозиции остался – они продолжили кидать камни, куски арматуры и бутылки в представителей закона. Последние пускали слезоточивый газ, были задействованы конные отряды.

На улицах города слышны звуки сирен «скорой помощи» – они забирают пострадавших. Часть активистов отошла к президентскому дворцу, который располагается напротив Скупщины, в Пионерском парке.

На данный момент столкновение продолжаются, но уже носят вялый характер. Митингующие отходят и рассеиваются полицией.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

В конце 2018 года властями Косово также введена фактическая блокада поставок товаров из Сербии в славянские анклавы. Действия Приштины являются геноцидом по отношению к сербскому населению, заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин.

МИД РФ осудил действия властей в Приштине.

Если новый виток кризиса вокруг Косово будет развиваться в сторону силового сценария, албанские сепаратисты могут привлечь для провокаций против сербского населения боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Об этом в своем докладе предупреждали российские эксперты.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

Во время визита в Москву министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО занимается вооружением албанских террористов.

Косово вопреки резолюции Совбеза ООН пытается легализовать свои вооруженные формирования в статусе армии. Подразделения сепаратистов впервые принимают участие в учениях НАТО.