Гастарбайтеров из Средней Азии на стройках РФ предлагают заменить украинцами

28.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Проблему дефицита рабочих на стройплощадках России, возникшую из-за отъезда гастарбайтеров в Среднюю Азию после начала карантина, можно решить, предоставив работу миллионам украинцев и раздав им паспорта граждан РФ.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что мы могли бы сделать сейчас (с Украиной – прим. ред.) Говорят, что у нас не хватает рабочих – я согласен. У нас строительный бум. Вице-премьер Хуснуллин – опытный строитель, у него скопилось такое количество строительных мощностей, что он может за десять лет страну отстроить. А рабочих не хватает», – сказал Жириновский.

Он считает, что России пора массово приглашать на работу миллионы украинцев, белорусов, болгар и сербов, и выдавать им гражданство РФ.

«Так давайте украинцев позовём. Миллионы простых украинцев приедут к нам из Белоруссии, Болгарии, с Балкан. То есть с Запада, близких нам по культуре, по языку.

Дадим всем, кто хочет, паспорт, вакцины. Пора уже развивать медицинский туризм – даже из далёких стран люди нанимают чартеры, летят в Россию, чтобы сделать эту самую дешёвую, а может и бесплатную, вакцину. Поэтому это всё надо делать», – сказал депутат.