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Новости Украины

В «тумане войны» у харьковчан свои источники информации о ходе боев и позициях войск в области. Иногда прямые, от наконец-то вышедших на связь знакомых и родственников, иногда косвенные, но позволяющие сделать определенные выводы.

В один из дворов одного из центральных районов до начала спецоперации регулярно доставляли свежие продукты. Предприниматель возил молоко, сметану, овощи, мясо из села, расположенного по дороге в Старый Салтов.

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После начала боевых действий жильцы лишились недорогих и качественных поставок. И вот 16 мая двор загудел: машина пришла! Радость, для многих омраченная выводом: значит, правда – россияне действительно отошли от Харькова…

Пунктуальный водитель приезжал в одно и то же время, минута в минуту. И когда 25 мая опоздал на полчаса, двор заволновался. Бросились звонить, и выяснили: по пути из Харькова в село водителя завернули на блок-посту в Кутузовке (18 км от главпочтамта Харькова). Причина: дальше нельзя, сильные бои.

Нужно было видеть реакцию людей. Некоторые, несмотря на опасность, не сдержали эмоций. В Кутузовке! Значит, фронт стал ближе! Ура, товарищи, молока не будет!

Вот так, из событий реальной жизни и доступных российских источников харьковчане пытаются сложить картину происходящего.

Как правило, информацию с украинской стороны следует воспринимать «с точностью до наоборот». Если появляется сообщение о том, что «рашисты» обстреляли такой-то населенный пункт (не завод, железнодорожный узел или конкретное здание, а именно город или село, по жилой застройке), это означает, что там находятся союзные войска, а стреляли из РСЗО и минометов как раз ВСУ.

Так, 25 мая украинские СМИ вслед за Харьковской областной военной администрацией сообщили о обстреле города Балаклея:

«Войска РФ обстреляли захваченный город Балаклея в Харьковской области, по предварительным данным, два человека погибли, и еще семь получили ранения, в дом числе один ребенок. Девочка в крайне тяжелом состоянии».

Напомним, Балаклея с 28 марта находится под контролем ВС РФ. С чего бы россиянам стрелять по освобожденному от нацистов городу?

«Русские оккупанты устраивают провокации, чтобы обвинить в преступлениях против гражданского населения Вооруженные силы Украины», – пояснили в ХОВА.

Отметим, что доказательства этой абсурдной версии отсутствуют, а вот следы обстрела Шевченковского района Харькова утром 23 мая красноречиво свидетельствуют: огонь вели с позиций ВСУ.

Впрочем, не провокациями едиными. Украинские военные нередко обстреливают «свои» города и поселки в чисто коммерческих целях.

Именно о таких случаях рассказывают жители престижных поселков Родичи и Флоровка под Харьковом. Нацисты устанавливали маячки на предварительно ограбленные дома, а затем с удаленных позиций обстреливали их из орудий.

В последние дни тон генштаба ВСУ относительно положения на севере области несколько изменился. Там пока не признают утрату контроля над Терновой, но явно готовят общество к очередной потере.

«На харьковском направлении основные усилия российские военные сосредоточивают на удержании занятых позиций, в районе Терновой была попытка ведения наступательных действий…», – информирует ведомство.

Гяуляйтер Синегубов, судя по всему, утратил связь как с генштабом, так и с реальностью. Он пребывает где-то в параллельной вселенной, в которой ВСУ все еще ведут контрнаступление:

«Мы видим, что наши войска двигают оккупантов как можно дальше от города, но все еще остается большая опасность ударов именно по Харькову».

А тем временем где-то на украинских позициях под Терновой разворачиваются драматические события. Боевики из 72-й омбр ВСУ записали обращение к Зеленскому с жалобой на боевиков из 227-го батальона теробороны Харькова. Тех самых «парней» которых украинский президент проникновенно благодарил за выход к российской границе. Как потом оказалось, с собственным переносным пограничным столбом.

«Эти люди за***ли пойти и сменить нас, а мы пять дней стояли насмерть под градами, танками, ураганами. Это просто тик-ток войска, господин президент», – клеймит «побратимов» украинский военный.

И это тоже информация из первых уст, красноречиво свидетельствующая об уровне взаимовыручки, единства и слаженности действий в рядах ВСУ.