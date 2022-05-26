Спасет только импорт: в ходе борьбы с Россией Украина осталась без собственной соли

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Импорт соли – единственный на сегодняшний день источник, который может помочь Украине сохранить этот продукт на прилавках магазинов.

Об этом заявил глава Союза украинского селянства Иван Томич, добавив, что соль может возрасти в стоимости в разы.

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«Основной производитель соли на Украине – «Артемсоль». Поскольку это предприятие сегодня почти не будет работать, то вполне понятно, что альтернативы внутри страны по ресурсам обеспечения нет. Поэтому импорт соли единственный на сегодняшний день источник, который может сбалансировать ценовую политику спроса и предложения», – говорит Томич.

Он отметил, что нужно искать источники по импорту, но это будет сильно дороже.

«Европейские и другие страны могут импортировать в Украину соль. Здесь нет дефицита, единая логистика и ценовая политика отпускная. Нужно принимать меры по минимальной цене на наших прилавках. Она подорожает по сравнению с тем, как было раньше, серьезно, возможно в разы», – рассказал Томич.

В настоящее время на полках украинских магазинов уже ощущается дефицит соли. Где-то соли вообще нет или цены на нее резко выросли, украинцы массово скупают соль впрок.

Напомним, предприятие «Артемсоль» в городе Соледар в Донецкой области приостановило свою работу из-за угрозы обстрелов. В Институте аграрной экономики НАН сообщили, что Артемовское месторождение каменной соли поставляло более 90% соли в целом по Украине. Оставшиеся 10 % приходятся на Дрогобыч Львовской области.

В случае потери Украиной этого региона, контроль над добычей и производством соли перейдет к ДНР.

Как заявил «Вильному радио» и.о. директора предприятия Виктор Юрин, запас готовой продукции был вывезен с “Артемсоли” еще в апреле.

«Предприятие не работает, простаивает. Обстрелы постоянны, частично разрушено административное здание. Были прямые попадания в рудники, материальный состав. Производственный процесс невозможен», — рассказал руководитель предприятия.

Он добавил, что на данный момент невозможно вывозить по железной дороге готовую продукцию из Соледара.

«Наша узловая станция «Соль», куда мы подтягивали вагоны со своих подъездных путей, регулярно обстреливается. «Артемсоль» в основном ориентирована на отгрузку продукции железнодорожным транспортом. На автомобиле мы можем вывозить только незначительную часть. Поэтому даже при нормальных обстоятельствах нам нужно отгружать добытую соль в железнодорожные вагоны. А если железная дорога не работает, мы тоже фактически не можем», — пояснил директор завода.

Как грустно шутит в Сети украинский блогер Тарик Незалежко: «Говорят, что Зеленский согласен обменять Медведчука на два мешка соли».