Гауляйтер Одессы посоветовал оставшимся без жилья «представлять над собой розовое облачко»

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Если подразумевать хоть какую-то вменяемость, даже в рамках Украины, даже для несения блага своим «побратымам»-нацистам, то что бы сделал вновь назначенный гауляйтер Одесской области в первую очередь? Тут же назначил бы проверки — а сколько на гуманитарке для армии наворовали твои замы?

Прошелся бы по коровникам — а как удои, не висит ли еще где серп и молот, чтобы не смущать скот? Или вот прекрасная тема — чиновники облсовета отказываются говорить по-украински хоть тресни! Так иди, побори беспредел, займись полезным делом — орден сразу дадут.

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Но так как новый одесский гауляйтер, бывший прокурор Киева, отморожен полностью, равно как и лишен собственного мнения («и как он служил в очистке?»), то, сидя в Телеге, он раздает «мудрые» советы. Вроде учить туземцев чистить зубы, как делала когда-то доктор-смерть Супрун, или не пить из моря воду. Хоть стой, хоть падай иными словами.

ПолитНавигатор уже неоднократно писал о подвигах Кипера. Но если вкратце, то знаменит он тем, что является миллионером, хотя миллионы традиционно записаны на жену, сбил насмерть на машине ребенка, но дело замяли, вместо выполнения скучных прокурорских обязанностей ходил по желтым ток-шоу, где рассуждал на темы вроде «ноготки и девочки» наряду с силиконовыми блондинками — уровень!

Для сравнения, если пустить его в дискуссию с Олесей Малибу или Даной Борисовой, то без всяких шуток они обыграют его как компьютер Каспарова. И даже еще один «великий интеллектуал», мэр Одессы Геннадий Труханов, Спиноза по сравнению с Кипером. По мнению же кубла нацистов, на руководящие должности он попадает сугубо из-за гей-связей в офисе Зеленского.

Так, прослужив в новой должности месяц, Кипер был замечен возлагающим цветы к памятнику Шевченко на День Конституции и тем, что вслед за Еленой Зеленской озаботился психическим здоровьем населения.

Вместо того чтобы ликвидировать чудовищные последствия героической работы ПВО последних недель (лишь по официальным данным разрушено более 600 квартир), он, как Клара Захаровна из известного фильма, решил привить пострадавшим культуру здорового сна. Угу, например на улице…

«В сложные для психики периоды сон переходит в так называемую «стадию ожидания» — мы как будто спим, но готовы в любой момент бежать к укрытию. Но сон — основа ментального здоровья. Без него — нам никак, так что даже сейчас нужно делать все возможное, чтобы засыпать раньше и спать нужное количество часов, — поделился Кипер самым насущным и добавил. — Можете представить над собой розовое облачко и попробовать медленно и далеко переместить его своим дыханием».

…ну, я мог бы, конечно, прокомментировать этот совет, но редакция будет вынужден вырезать по цензурным соображениям. Так что делайте выводы сами.

Еще парочка советов от Кипера:

«Найти безопасное место, даже когда нет тревоги. Тепло, ведь холод провоцирует беспокойство. Звуковая атмосфера: тишина, музыка или звуки природы в наушниках».

При взрывах, например. А-а-а, ну точно как Супрун, рекомендовавшая нищим есть красную икру, когда нет черной.

«Если советы и ритуалы не помогают в течение длительного времени — не медлите, обращайтесь за помощью к специалисту».

Это к какому специалисту, в какой кабинет? В пыточную СБУ?..

Естественно, в своих стараниях гауляйтер сослался на Всеукраинскую программу ментального здоровья «Ты как?», созданную по инициативе Елены Зеленской. Нацисты в концлагерях так тоже делали — например, показывали узникам шоколадки. Вот и первая леди аналогично.

А ведь ментальным здоровьем логичнее было бы заняться в 2004 и 2014 годах, на майданах, и даже на основе ношения одних кастрюль на других кастрюлях какой-нибудь психиатр защитит когда-нибудь диссертацию. А впрочем, вся эта президентская, равно как оппозиционная рать, и есть порождение тех событий — бунт в дурдоме, причем в буйном опасном отделении для чикатил. Отсюда и «розовые облачка». Поделать тут нечего. Пусть хоть рать либеральная поучится на таких примерах.