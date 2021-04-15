Гауляйтер оккупированного Славянска требует для города статус прифронтового

15.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Мэр оккупированного Украиной города Славянск призвал ввести в городе военно-гражданскую администрацию, как в прифронтовых населённых пунктах подконтрольных Киеву территорий Донбасса, где жителям запретили участвовать в избирательном процессе.

Об этом на брифинге в Верховной раде заявила депутат Наталья Королевская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Донбассе сегодня в 17 населенных пунктах работает военно-гражданская администрация. 17 населенных пунктов находятся в режиме военного управления. Но, что самое для нас возмутительное – это обращение мэра города Славянска, выбранного этой осенью на местных выборах, с призывом в Славянске ввести военно-гражданскую администрацию… Ни в коем случае нельзя допустить восстановления там сегодня военно-гражданских порядков», – заявила Королевская.

«Мы также крайне удивлены желанием власти сегодня построить на Донетчине музей войны, выделить на это 40 миллионов гривен. Музей войны построить в посёлке Семёновка. Это один из самых разрушенных населённых пунктов Донбасса, к сожалению, за 7 лет, когда этот посёлок находится уже при мирной жизни на нашей подконтрольной Украине территории, так и не восстановлены жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, не восстановлены дороги. Но при этом сегодня в бюджете находят 40 миллионов, чтобы на территории посёлка строить музей войны», – возмущалась депутат.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 12 апреля, в семилетнюю годовщину входа отряда Стрелкова в Славянск, в местный горсовет внесли российский триколор.