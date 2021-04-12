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12.04.2021, Славянск, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Украина
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Переполох в украинских СМИ: В горсовет Славянска внесли российский триколор

Новости Украины

Настоящий переполох в украинских СМИ: в седьмую годовщину появления в Славянске отряда ополченцев Игоря Стрелкова на заседание городского совета внесли флаг России.

Это сделал местный «активист» Василий Хоменко. Помимо российского триколора, он также развернул флаг Украины.

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«Вызовете полицию!» – взвизгнула одна из депутатов, когда перед трибуной появилось российское знамя.

Силовики оперативно прибыли и убрали триколор. «На каком основании вы забрали флаг? Вы даже не знаете, запрещён он на Украине или нет!» – скандалил Хоменко.

Свой поступок он объявил «флешмобом», который призван обратить внимание не продолжающийся седьмой год военный конфликт в Донбассе. Полиция «перфоманс» не оценила и составила на нарушителя спокойствия протокол.

Успокоившись, депутаты проголосовали за выделение земли на создание «Музея российско-украинской войны». Проект будет финансироваться из областного бюджета.


Представители ОПЗЖ предприняли вялые попытки выступить против, назвав инициативу «несвоевременной», а также предложив выделить деньги на решение бытовых проблем местных жителей.

Однако мэр Владимир Лях отмахнулся, пояснив, что «Музей российско-украинской войны» даст рабочие места и благоустройство территории.

Музей, где местных жителей будут обрабатывать бандеровской пропагандой, намерены достроить в Славянске в 2022 году.

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