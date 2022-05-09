Гауляйтер паникует: Группировке ВСУ в ЛНР грозит окружение

09.05.2022  11:19 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Войска РФ и ЛНР готовятся перерезать трассу, чтобы окружить крупную украиснкую группировку, сконцентрированную в Лисичанско-Севередонецкой агломерации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире транслируемого по украинсским телеканалам телемарафона заявил назначенный киевским режимом глава военно-гражданской администрации оккупированной ВСУ части ЛНР.


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По его словам, сейчас идут серьезные бои в районе Рубежного и Белогоровки.

«Если посмотреть на карту, то практически с двух сторон — со стороны Попасной и Белогоровки — идут бои. Это по обе стороны от трассы, которая идет на Бахмут. То бишь Северодонецк, Лисичанск, Бахмут — это трасса, единственное связующее звено, по которому мы можем завозить гуманитарные грузы и вывозим людей в эвакуацию», – сказал Гайдай.

При этом он не стал говорить, что эта же трасса используется для подвоза резервов, военной техники и боеприпасов.

«Вчера врагу удалось перебросить мобильные понтонные переправы через реку, и они в принципе начали перебрасывать технику. Что-то у них не получалось, где-то переворачивались танки (до сих пор они валяются там в реке), какую-то часть техники удалось переправить. Идут очень жестокие бои на Белогоровке.

Там работает авиация, минометы, артиллерия. Очень много бойцов с обеих сторон. Сегодняшний день в принципе будет достаточно решающий в плане этой переправы.Если врагу удалось бы там закрепиться, то они бы и дальше развивали наступление, дошли до трассы и полностью перекрыли соединение с Луганской областью», – опасается Гайдай.

Читайте по теме: Положение украинской группировки в Северодонецке и Лисичанске становится все более опасным.

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