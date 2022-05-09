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Новости Украины

После освобождения союзными войсками Попасной оборону ВСУ на луганском направлении ждут колоссальные проблемы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

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Он напомнил, что ожесточенные бои за город продолжались порядка двух месяцев.

«Что бы не заявляли украинские власти о плановом отходе на заранее заготовленные оборонительные позиции, понятно, что в поле им обороняться теперь будет гораздо сложнее, чем в прочной городской застройке. На изюмском направлении уже продемонстрировано, что российская артиллерия и армия умеют эффективно «взламывать» такие полевые укрепрайоны. Попасную же готовили к обороне годами, там были созданы даже полноценные железобетонные доты, почти не уязвимые для обычных орудий», – сказал Шурыгин «Известиям».

Он подчеркивает, что после Попасной предстоит взять важные города Бахмут и Соледар.

«Именно поэтому сообщения об ударах в их окрестностях все чаще появляются в сводках Минобороны России. После прорыва украинской долговременной обороны в Новотошковской не заставило себя долго ждать и взятие Светличного. Оттуда группировка ЛНР будет наступать на Лисичанск. Из-за потери Рубежного и нескольких окрестных поселков положение украинской группировки в Северодонецке и Лисичанске становится все более опасным, ее коммуникации скоро окажутся под угрозой», – резюмировал военный аналитик.