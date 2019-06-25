Гаврилов ни в чем не виноват – Бурджанадзе

25.06.2019, Москва, Олег Кравцов

Нынешние антирусские протесты, охватившие Грузию, происходят исключительно по вине местных властей.

Об этом в интервью «Известиям» заявила экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе.

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По ее мнению, из-за недальновидности грузинских властей быстро вернуть сейчас российско-грузинские отношения на тот уровень, который был неделю назад, будет крайне сложно.

«Что касается протестующих, я могу однозначно сказать, что изначально произошел откровенный и искренний протест, но, опять же, из-за глупости нашей власти — Россия и господин Гаврилов тут совершенно ни при чем. Гаврилов сел туда, куда ему указали. Тем не менее этот искренний протест потом уже начали активно использовать прозападные политические силы», – сказала Бурджанадзе.

Она отметила, что особенно в нагнетании антироссийской истерии постарались силы, связанные с беглым экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

«Сейчас я вижу, что абсолютно преднамеренно сделано всё, чтобы этот протест был повернут в русло антироссийской истерии. К сожалению, то, что сейчас происходит в Грузии, — это антироссийская истерия. Такое впечатление, будто на дворе не 2019 год, а 2008-й и люди только сейчас поняли, что произошло в Абхазии или Южной Осетии. Конечно, это подогревается, однозначно, и американскими спецслужбами. А Саакашвили, как всегда, пытается выжать максимум из этого протеста и будет делать всё, чтобы антироссийская истерия была главной направляющей грузинской политики», – резюмировала Бурджанадзе.

Напомним, что формальным поводом для антироссийского шабаша в Тбилиси стало выступление в парламенте Грузии депутата Госдумы, главы Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова.