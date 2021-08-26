Газ подорожал в 154 раза, а чиновники разбогатели круче западных коллег – в Киеве подвели итоги «незалежности»

26.08.2021 21:24 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Пока украинское руководство тридцать лет рассказывало своему народу о «лучшем будущем», газ в этой стране подорожал в 154 раза, наступил экономический кризис, а чиновники стали получать зарплаты больше крупных политиков мирового уровня.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил экс-депутат Одесского городского совета Дмитрий Спивак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Тридцать лет – тот срок государства, когда нужно уходить от эмоций. Посмотрите, как выступают представители любой власти, нынешней и предыдущей. Если включить ток-шоу прошлой власти, они все без цифр, а всё – о счастье, но только в будущем, о том, что нужно сделать, но только потом. Так вот, они все приходят с блестящим будущим и уходят с отвратительным прошлым. Представители власти постоянно говорят о популизме. Популизм – это когда без цифр, экономики. Когда ты пытаешься проанализировать тридцать лет, без цифр нельзя», – сказал Спивак.

Также экс-депутат отметил, что за тридцать лет «независимости» газ на Украине подорожал в 154 раза, но все чиновники, руководящие газовым сектором, стали миллиардерами.

«Я назову цифры. Украинский газ, он шёл и торчал в 1991 году под асфальтом, а что в 2021? Он там же. Только почему-то, он подорожал в 154 раза. И каким-то чудесным образом, так совпало, что все руководители государственных предприятий связанных с этим газом – миллиардеры!», – подчеркнул Спивак.

По его словам, некоторые украинские чиновники получают в разы большие деньги, чем крупные политики мирового уровня.

«Знаете, какая пенсия будет у канцлера Германии Ангелы Меркель, которая 18 лет была на своей должности, а также одним из политических лидеров континентальной Европы? Пятнадцать тысяч евро. Зарплату главного почтальона Украины Смелянского, в бедной стране Украине, сказать вам? Сорок шесть тысяч долларов. Можно заканчивать разговор о том, что в правильном направлении мы идём или нет», – заключил Спивак.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Германия, достигшая полного взаимопонимания с Россией по поводу строительства «Северного потока-2», якобы предала интересы Украины, Польши и Прибалтики.