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26.08.2021 17:37 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Германия, Дзен, Колониальная демократия, Украина
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Германия предала интересы Киева – украинский экономист

Новости УкраиныГермания, достигшая полного взаимопонимания с Россией по поводу строительства «Северного потока-2», предала интересы Украины,...

Германия, достигшая полного взаимопонимания с Россией по поводу строительства «Северного потока-2», предала интересы Украины, Польши и Прибалтики.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский экономист Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы увидели, что «Северный поток-2» в условиях путинской агрессии против Украины, оккупации Крымского полуострова и тридцати процентов Луганской и Донецкой областей. Видно, что «Северный поток-2» – сепаратный договор.

Меркель с Путиным подписала новый пакт, но уже напрямую, потому что до этого посылали министров МИД, а тут премьер-министр Германии и Путин. Путин сам это всё решал и держал эти переговоры в своих руках по полной программе», – сетует Соскин.

Он отметил, что Меркель и Путин достигли полного взаимопонимания по поводу «Северного потока-2», и это равнозначно предательству интересов Украины и других американских сателлитов.

«Смотрите, что получается, у Меркель и Путина было полное взаимопонимание по «Северному потоку-2». Его заканчивают и вводят в действие уже в конце сентября и намереваются запускать газопровод в октябре-ноябре.

Уже заявили, что через газопровод прокачают более пяти миллиардов кубометров газа в этом году. Это реальный результат предательства Германией Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Они предали», – заключил Соскин.

Напомним, ранее в Киеве возмутились тем, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не стала выполнять просьбы Украины и останавливать газопровод «Северный поток-2».

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