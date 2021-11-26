Газовый контракт с Сербией: Молдове дали понять, что с Россией лучше дружить

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В отличие от Молдовы, Сербия воспринимается Москвой как дружественное государство, которому можно продавать газ по более низкой цене.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Коммерсанту» заявил старший директор группы по природным ресурсам в лондонском офисе рейтингового агентства Fitch Ratings Дмитирий Маринченко, давая оценку соглашению, согласно которому Сербия будут получать российский газ в течение полугода по 270 долларов за 1000 кубометров, что как минимум втрое меньше текущих биржевых цен в Европе.

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Он подчеркивает, что цена, по которой некоторые покупатели получают российский газ, коррелирует с тем, воспринимается ли в Москве тот или иной режим как дружественный.

«Поэтому, например, Молдавия в октябре платила за газ в несколько раз больше, чем Сербия», — говорит эксперт.

По его словам эксперта, если исходить из текущей цены на нефть и 100-процентной нефтяной привязки в контракте, газ сейчас должен стоить для Сербии около 350 за 1000 кубометров. Таким образом, поясняет аналитик, с поправкой на экспортную пошлину «Газпром» недополучит около 50 долларов каждую 1000 кубометров, или 150 миллионов долларов в год.

«Для российской монополии это капля в море», – убежден Маринченко.

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