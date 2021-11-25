Сербы ликуют после договора с Россией по газу

Президент Сербии Александр Вучич назвал предложенную Россией для его страны цену на газ «спасением», а директор «Сербиягас» Душан Баятович буквально подпрыгнул от радости, услышав ее.

В свою очередь сербский премьер-министр Анна Брнбабич назвала произошедшее «невероятным событием» для Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сербская элита по достоинству оценила братскую щедрость России в отношении цены на российский газ для этой страны.

«В течение следующих шести месяцев мы получили невероятную цену в 270 долларов (за кубометр – ред.), и чтобы не менять наши цены, получили и увеличение объемов поставок газа за эти шесть месяцев, и гибкость поставок, – прокомментировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным президент Сербии Александр Вучич. – Баятович буквально подпрыгнул от счастья, потому что думал, что подобного просто невозможно достичь. Таким образом, мы сэкономили более 300 миллионов евро, то есть, один национальный стадион, а также обеспечили безопасность поставок (газа) для наших людей».

Сербский президент поблагодарил своего российского коллегу за столь щедрый подарок.

«В Европе огромный дефицит, по оценкам, не хватает 70 миллиардов кубических метров газа. Северный поток мог бы выдать 55 миллиардов, но они еще не получили разрешения. Это для нас как спасение, у нас не будет проблем ни с электричеством, ни с газом, нам очень помог президент Путин. Он согласился продлить контракт на поставку газа в разгар энергетического кризиса на тех же условиях. Это было мое предложение, и он принял его, это было действительно более чем справедливо. Да, наше военно-техническое сотрудничество находится на самом высоком уровне. Мы благодарны вам (президент Путин – ред.) за прекрасный подарок, который мы получили. Я думаю, что у нас будут новые соглашения в различных сферах. Как вы сказали, газ- очень важный вопрос для нас. Мы построили этот трубопровод вместе. Еще раз спасибо за это, а также за ваши усилия и поддержку. Сербия желает вам успехов и успехов русскому народу», – отметил Вучич.

Также по итогам переговоров Вучич, по его словам, обсудил с Путиным 90 вопросов, касающихся сербо-российского сотрудничества и политической ситуации на Балканах. А также услышал о готовности российского президента посетить Сербию в период с мая по сентябрь следующего года.

При этом сербский президент выразил надежду на то, что они вместе с российским коллегой откроют новую ТЭС «Панчево».

«Мы все очень долго ждали этого дня – дня, когда президент Вучич встретится с Путиным, в том числе по поводу цены на газ и заключения контракта. Мы с нетерпением ждали, как все пройдет, – прокомментировала произошедшее премьер-министр Сербии Анна Брнабич. – Новости, переданные президентом Вучичем, лучше, чем кто-либо мог представить, учитывая, что цена на газ в Сербии останется на уровне 270 долларов в критические зимние месяцы. Цена газа на рынке сейчас 964, а где-то превышает и 1000 долларов. Невероятное событие для Сербии, которое принесет стабильность нашей экономике и гражданам».

В свою очередь, министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович рассказал, что перед встречей президентов практически ежедневно общался с вице-премьером России Юрием Борисовым.

«Результаты встречи Александра Вучича и Владимира Путина невероятны для Сербии, у двух президентов самые большие успехи и заслуги в развитии отношений между двумя странами. Я поздравляю президента Вучича с отличными переговорами и результатами, которые он получил на встрече с президентом Путиным в Сочи. Это поистине невероятные результаты для Сербии», – добавил министр.