17.06.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Газ, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина, Энергетика
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Газовый шантаж Украины подошел к концу

Новости УкраиныВопрос с завершением строительства газопровода «Северный поток-2» решен, в скором времени транзит пойдет в...

Вопрос с завершением строительства газопровода «Северный поток-2» решен, в скором времени транзит пойдет в обход Украины.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил экс глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По «Северному потоку» в принципе очевидно – неважно, что говорят. Хотя и заявляют официально – Блинкен сказал, что дело закрыто. Очевидно, что «Северный поток-2» будет завершен, очевидно, что он будет запущен, воспрепятствовать этому невозможно. Точно также, как очевидно, что в ближайшие два года, даже три, до 2024-го, Российская Федерация не намерена отказываться от транзита хотя бы части своего газа через территорию Украины», – сказал депутат.

«Пока первая жертва всех этих историй – это Белоруссия, через ее территорию уже принято решение о серьезном сокращении транзита газа. То есть я думаю, что это длинная история и насчет наших хранилищ, и насчет роли Ротшильдов во всем этом, кстати, в борьбе за Королева особенно. И в том, что у Ротшильдов прекрасные отношения с Кремлем и о том, что они все хотят, чтобы российский газ продолжал идти в той или иной степени через Украину, и хранилища чтобы были где-то под боком, а когда в будущем это будет водород, эти хранилища можно использовать для водородного топлива», – считает дипломат.

«То есть, я думаю, что «Северный поток-2» у нас искусственно политизируется. Проблема в другом – если вдруг кто-то здесь, в Киеве, думал, что можно шантажировать Россию или Европу прекращением транзита, то теперь, с запуском «Северного потока» это невозможно», – заявил Волошин.

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