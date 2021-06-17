17.06.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

После победы сборной России по футболу на финнами в ходе Евро-2020 на Украине следует объявить траур.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале иронически пишет киевский журналист Андрей Манчук.

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«Ну что, братья, объявляем государственный траур? Понятно, что все подстроено: «Газпром» заплатил финнам за поражение, чтобы помочь переговорам в Женеве. А финны уже давно не те – не зигуют, как при маршале Маннергейме. Хотя, с другой стороны – гол забил кубанский украинец Миранчук. То есть эту зраду можно записать в полновесную перемогу», – стебется Манчук.

Напомним, что во Львове в пивных наливали бесплатное пиво за каждый гол в ворота сборной России.