Где былая радость по Майдану? Прогнозы Карасёва становятся всё мрачнее

19.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Превращаясь в аграрное государство, Украина теряет свою промышленность, а, следовательно, – не нуждается в прежнем количестве квалифицированных специалистов и жителей страны в целом.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если аграрная страна, то нужно, чтобы заводы поддерживали какую-то свою жизнедеятельность. Поколение, которое было задействовано, умрет. Если нет авиа-, авто-, космического, сельскохозяйственного машиностроения, не будет разного рода конструкторских бюро, инженеров и тому подобного, тогда возникает вопрос: а зачем нам столько политехнических университетов, где как раз их готовили? В Харьковском политехе в свое время было 30 тысяч студентов. Так же в Одессе, Виннице, Донецке, Днепропетровске, Киеве. Как их перепрофилировать?

Но понятно, что такого количества студентов-инженеров не нужно. А если не нужно, то и школы другие должны быть. Тогда здесь не будет проживать 40 миллионов, и уже не проживает.

Пока люди приезжают и завозят сюда деньги, это поддерживает экономическую жизнь. Люди привозят с собой деньги, супермаркеты работают, и кто-то говорит: «Какой же упадок?». Упадок в том, что деньги не тут зарабатываются, а там, и привозятся сюда. В 2019 году мы ждем 14 миллиардов долларов поступлений», – сказал он, подразумевая переводы от «заробитчан» из-за границы.

Такая ситуация, по мнению эксперта, может привести к потере Украиной новых территорий или превращению её в новый пункт приёма беженцев с Востока, с которыми уже не справляются европейские страны.

«Кто-то из крупных государств потом скажет: «А зачем вам такая территория? Идите к нам, отдайте нам или принимайте беженцев из разных уголков». Они за этот вопрос когда-то возьмутся серьезно.

Почему Меркель сегодня ездит к Путину, и конференцию по Ливии собирают? Потому что сирийские беженцы, ливийские беженцы. Если они попрут туда сегодня – Меркель всё, мультикультурализм не срабатывает», – резюмировал Карасев.

Напомним, ранее донецкий историк и педагог Артем Ольхин рассказал «ПолитНавигатору», что принятый Верховной радой закон о полном общем среднем образовании приведет к крайне негативным социально-экономическим последствиям и падению интеллектуального уровня украинской молодежи.