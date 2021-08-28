Где Цой, где деньги, Учитель?

28.08.2021 17:47 (Мск), Москва, Платон Беседин

Если вы не видели фильм Алексея Учителя «Цой», то и не смотрите. Однако, да, согласен, порою очень хочется. Ведь название притягивает. Даже, если вы не фанат Цоя, не поклонник. Потому что такие имена, как у Виктора Робертовича, притягивают.

Собственно, оттого Учитель и сделал то, что он сделал. Фильм, по сути, не имеющий никакого отношения к Цою, был назван его именем. Конечно, с одной только целью – сделать много и много денег. Заработать.

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Вот, кстати, для сравнения. Гас ван Сент снял фильм «Последние дни», имеющий явное отношение к биографии Курта Кобейна – то есть, не стал паразитировать на имени, хотя очень и очень напоминает. А вот Учитель действует наоборот. То, что с Цоем не связано, он притягивает к наследию Виктора Робертовича. Просто потому, что в определённый момент режиссёр стал ремесленником и начал штамповать ленты аля «Стрельцов». Всё очень просто и понятно. Исключительно бабло.

Многие после выхода ленты «Цой» возмутились. Однако последовал вопрос: ну а что можно сделать? Как противостоять подобной алчной халтуре? Как наказать Учителя? Тогда виделось, что никак, несмотря на всё возмущение семьи Цоя. Однако вот, похоже, есть вариант.

Следственный Комитет в Санкт-Петербурге начал изучать материалы дела «о возможном нарушении авторских и смежных прав» Алексеем Учителем. Сын лидера «Кино» Александр предоставил соответствующие данные. Они подавались и ранее, но тогда дело не зачиналось. По слухам, из-за того, что Учитель привлекал своих покровителей.

Теперь же речь идёт ещё и о том, что режиссёр мог использовать часть средств, выделенных на производство ленты «Пальмира». Речь идёт о сотне миллионов рублей. Суммы, конечно, изумляют. Ведь конечный продукт выглядит ну, максимум, на десяток миллионов рублей.

Дело о хищении – справедливо или нет – решать суду. Но вот с чем, определённо, ситуацию прояснять надо – так это с постоянным паразитированием на именах. Спортсменов, музыкантов. Во-первых, сколько можно пусто и глупо представлять через знаковые имена эпоху? А, во-вторых, почему делают большое дело одни, а другие исключительно зарабатывают на этом? У нас ведь и не так много героев, чтобы потерять последних из них.