«Где фильмы о «киборгах» и бандеровцах»: экс-депутат жалуется, что украинцы не спешат в ВСУ

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Киевские власти ничего не делают для того, чтобы популяризировать защиту страны, поэтому украинцы не рвутся в окопы.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, экс-боевик нацбата «Айдар», а ныне офицер ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ВСУ имеют наивысший уровень доверия, потому что все хотят доверять ВСУ, и много кто из них не хотят становиться тем самым ВСУ. Почему так случилось, почему такие разительные изменения? У нас вышел хоть один фильм, там, «Киборги-2» или, там, «Позывной «Бандера»? Популяризация защиты отечества у нас на медиаэфирах проходит или нет? Нет, у нас такого нет. 250 миллионов в 2023 году было выделено на разного типа сериалы. Хоть один сериал назовите, что вышел в 2023 году, я не знаю таких сериалов. Но уверен, что если бы был, условно говоря, сериал «Киборги-2», я бы с удовольствием посмотрел, потому что это популяризация защиты отечества. А у нас это свели на нет», – сказал Лапин.\

Он добавил, что у команды Зеленского финансирование разного рода шоу в приоритете над обороной страны.

«У нас «95 квартал» сегодня отменяет концерты в Буковеле, потому что ожидает там ТЦК. То есть, понимаете, у нас шоу. У нас шоу Елены Кравец, кумы президента Зеленского, «Тихий вечер» называется, получило сначала 32 миллиона, потом увидели, что шумит соцсеть – 27 миллионов гривен. А на оборону и строительство оборонных сооружений в Запорожской области – 31 миллион выделили! То есть шоу Елены Кравец изначально должно было получить больше, чем вся Запорожская область на оборонные сооружения. Какие вам ещё нужны агитационные ролики в государстве Украина?» – возмущается экс-депутат.