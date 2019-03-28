«Где вы видели на Украине фашистов?» – ослепшие прозреют очень быстро

28.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Украинские политики и пропагандисты, уверявшие, будто бы разгул нацистов после победы Евромайдана – миф, распространяемый в интересах Кремля, – признают, что врали, когда нацистская угроза коснется их самих лично.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наконец, впервые, Порошенко признал, что все эти «Национальные дружины» и «Национальный корпус» – настоящие нацисты. Пять лет мы здесь говорили, что это нацисты – не верили. И только когда они начали его гонять как драного кота по всей стране – сразу поверил.

Я думаю, господин Трюхан тоже согласится с нами, когда они его по каким-то причинам начнут гонять. Лучше сейчас согласитесь, господин Трюхан», – предложил эксперт находящемуся в студии украинского политологу.

Напомним накануне активисты «Национального корпуса» и «Национальных дружин» устроили в центре Винницы массовое протестное шествие в ходе визита в город президента Петра Порошенко, однако акция быстро переросла в потасовку с местной полицией.