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27.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Общество, Политика, Происшествия, Украина
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Драки, слезоточивый газ и дымовые шашки: визит Порошенко в Винницу обернулся дракой «Нацкорпуса» с полицией

Активисты «Национального корпуса» и «Национальных дружин» устроили в центре Винницы массовое протестное шествие в ходе визита в город президента Петра Порошенко, однако акция быстро переросла в потасовку с местной полицией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Националисты перекрыли движение по Хмельницкому шоссе и, выкрикивая лозунг «Свинарчуков за решетку!», с плакатами «Нет – порохососам!» и отрубленными свиными головами направились к месту встречи Порошенко с избирателями.

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Однако, как сообщает «Национальный корпус» в своем Telegram-канале, в пятистах метрах от сцены полиция преградила им путь, после чего между радикалами и правоохранителями завязалась потасовка, в результате которой трое протестующих были задержаны и доставлены в отделение полиции.

В ходе столкновений националисты жгли файеры и дымовые шашки, выкрикивая: «Вместе и до конца!». Полиция в ответ применяла слезоточивый газ.

После задержаний радикалы отправились к зданию Главного управления Нацполиции в Винницкой области с требованием отпустить задержанных, однако там их уже ожидало полицейское оцепление.

Примечательно, что после данной акции официальная страница «Национальный корпус Винничина» в Facebook была заблокирована, о чем организация сообщила в своем Telegram-канале.

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