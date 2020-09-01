«Где же наш МИД?» – граждане России получили тюремные сроки в Белоруссии

01.09.2020, Москва, Елена Острякова

Московский суд Минска приговорил сегодня граждан России Максимилиана Сапронова и Константина Денисова к трем годам лишения свободы в колонии-поселении, признав их ответственными за взрывы во время салюта 3 июля 2019 года в белорусской столице, в результате которых погиб человек.

Об этом сообщает Tut.by передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сапронов и Денисов работали инженерами в российской компании «Пиро-Росс», которая поставила Беларуси и салютные установки, и снаряды. Оба они не признали себя виновными.

Главный инженер «Пиро-Росс» Андрей Инкин настаивал, что действия его подчиненных не могли привести к трагедии. По его мнению, изделия могли сплющиться или расшириться в некоторых местах при неправильном хранении или транспортировке.

«Я и мои коллеги приезжали в Минск по доброте душевной, никакого контракта на дополнительные услуги с нами не заключали. Минобороны официально никаких претензий нам не предъявляло. Если бы они сказали, что изделия бракованные, мы бы, конечно, поменяли. Но никто ничего такого не говорил», – сказал Инкин.

Российская фирма намерена обжаловать приговор.

Кроме россиян суд признал виновным и командира патрульной роты Минской военной комендатуры Алексея Круглика. Сам он не считает, что его действия привели к трагедии.

Сапронову и Денисову будет учтен срок нахождения в СИЗО, где они содержатся уже больше года, Круглик до вступления в силу приговора остается на свободе.

Ожидается, что россиянам будут предъявлены также гражданские иски от Минской военной комендатуры и потерпевших. Семья погибшей женщины, к примеру, заявляла иск о возмещении 100 тысяч белорусских рублей (почти 3 млн российских рублей).

«Где же наш МИД, дипломаты, консул? Нельзя бросать своих», – комментирует приговор политолог Богдан Безпалько.