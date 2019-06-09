09.06.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Донбасс, Украина
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Где же обещанный мир? Украинская армия разрушила 14 домов в ЛНР

С момента назначения нового командующего «ООС» Александра Сырского украинская армия разрушила более десятка домов на территории ЛНР.

Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рьяно выполняя обязанности командующего «ООС», генерал Сырский избрал тактику уничтожения гражданской инфраструктуры Донбасса, нанося непоправимый ущерб социальным объектам. Результатами его преступной деятельности стали два раненых мирных жителя Республики и 14 разрушенных домов», – рассказал он.

Филипоненко также отметил, что украинская сторона продолжает предпринимать попытки срыва разведения сил и средств, запланированного на 10 июня.

«Примечательно, что ни Сырского, ни его подчиненных не останавливает от совершения провокаций в районе отвода приезд в республику первого заместителя главы СММ ОБСЕ на Украине Марка Этерингтона», – добавил представитель оборонного ведомства.

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