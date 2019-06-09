ВСУ сорвали планы по разведению сил и средств в Донбассе

09.06.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинская армия совала мирные инициативы по разведению сил и средств у Станицы Луганской, обстреляв территорию Луганской Народной Республики.

Об этом на брифинге заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, за минувшие сутки ВСУ дважды нарушили режим тишины, обстреляв районы села Нижнее Лозовое и памятника князю Игорю.

«Командование «ООС» в очередной раз после принятия решения Контактной группой по разведению сил и средств 10 июня в районе Станицы Луганская саботирует мирные инициативы политического руководства», – констатировал Иван Филипоненко.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинские силовики стягивают боевую технику и укрепляют свои позиции вблизи участка разведения сил и средств в районе населённого пункта Золотое на Луганщине.