27.10.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, ЛГБТ, Политика, Сербия, США
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Гей на православной службе. Трамп пытается завоевать симпатии сербов США


Представитель президента США Дональда Трампа на переговорах между Белградом и Приштиной Ричард Гренелл побывал на службе в сербском православном храме – храме святого Саввы в Милуоки.

Настоятель храма ставрофорный протоирей Драган Велеушич подарил чиновнику книгу, посвященную СПЦ в США.

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Ричард Гренелл присутствовал на воскресной литургии, которую отслужил отец Драган Велеушич. После представители гражданской инициативы «Сербы за Трмпа» подарили ему бутыль традиционной сербской ракии.

«Мы благодарим посланника и президента Трампа за их доброту, дружбу и приверженность нашему сербско-американскому содружеству», – написали члены инициативы на своей странице в фейсбук.

В свою очередь сам Гренелл опубликовал фотографию посещения православного храма на своей странице в инстаграм.

«Сегодня я был гостем в сербской православной церкви Святого Саввы в Милуоки, штат Висконсин, – написал американский переговорщик. –  Это одна из самых красивых церквей, которые я когда-либо видел. И я также смог поговорить с членами церкви о важности избрания Дональда Трампа».


Пикантность ситуации состоит в том, что Ричард Гренелл является открытым геем.

Ранее издание Wall Street International выпустило статью о том, что 750 тысяч проживающих в США сербов в большинстве своем проголосуют за Дональда Трампа. При этом соперник Трампа Джо Байден, напротив, в своей предвыборной компании сделал «клинтоновскую» ставку на бошняков и албанцев.

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