Гей назвал районы Киева, где он опасается гулять в «чем-то квирном»Новости Украины
Если в центре Киева еще можно как-то демонстрировать свою нетрадиционную ориентацию, то на окраинах делать этого не стоит.
Об этом заявил одни из участников гей-парада в Киеве в беседе с другим участником, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В центре более-менее, безопасно, выехать из центра – это всё потеряно реально. Левобережная и Троещина – это всё. Там невозможно просто выйти в чём-то более-менее квирном», – сказал участник шествия ЛГБТ.
Он также прокомментировал инцидент с женщиной, которая пыталась помешать движению шествия и легла перед колонной, после чего полиция оттащила ее в сторону.
«Я бы скорее говорил с их детьми, с такими как они – уже бесполезно», – сказал представитель сексуальных меньшинств.
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