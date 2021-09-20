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20.09.2021 08:19 (Мск), боа из перьев Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Киев, ЛГБТ, Политика, Украина
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Гей назвал районы Киева, где он опасается гулять в «чем-то квирном»

Новости УкраиныЕсли в центре Киева еще можно как-то демонстрировать свою нетрадиционную ориентацию, то на окраинах...

Если в центре Киева еще можно как-то демонстрировать свою нетрадиционную ориентацию, то на окраинах делать этого не стоит.

Об этом заявил одни из участников гей-парада в Киеве в беседе с другим участником, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В центре более-менее, безопасно, выехать из центра – это всё потеряно реально. Левобережная и Троещина – это всё. Там невозможно просто выйти в чём-то более-менее квирном», – сказал участник шествия ЛГБТ.

Он также прокомментировал инцидент с женщиной, которая пыталась помешать движению шествия и легла перед колонной, после чего полиция оттащила ее в сторону.

«Я бы скорее говорил с их детьми, с такими как они – уже бесполезно», – сказал представитель сексуальных меньшинств.

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