«Только не с москалями». Киевский гей-парад прошел с атошниками и под русофобскими лозунгами

19.09.2021 18:03 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Очередной гей-парад в Киеве прошел после более чем годового перерыва, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В прошлом году гей-парада не было из-за ограничения на проведения массовых мероприятий по причине пандемии. В этом, несмотря на то, что пандемия продолжается, шествие все же провели, правда не в июне, как раньше, а в сентябре.

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В шествии приняло участие несколько тысяч человек, в том числе иностранные граждане и представители таких организаций, как Amnesty international.

Некоторые пришли с детьми.

В отличие от прошлых гей-парадов, не было попыток сорвать шествие со стороны праворадикальных и религиозных групп. Был единственный инцидент, который помешал движению колонны – женщина легла на ее пути. Колонна было вынуждена остановиться, при этом ее участники продолжали сканировать «Наша традиция – это свобода» и другие лозунги.

На вопросы журналистов женщина заявила что она против проведения гей-парада, поскольку сексуальные меньшинства развращают детей. Женщине почти сразу же «помогли» – оттащили ее с проезжей части, освободив всем самым путь для дальнейшего движения колонны.

Поскольку инцидент вызвал интерес и вокруг женщины собрались журналисты, она начала объяснять почему она против проведения гей-парада, но ее не слушали.

«Тут вам не Россия! Здесь делают, что хотят!», – заявил одни из тех, кто снимал ее. Потом он обратил внимание на то, что женщина разговаривает на русском и начал требовать от нее говорить на украинском.

«Тут вам не Москва, в Украине разговаривают на украинском!», – крикнул он.

Женщина не обращала на это внимание.

«Мы хотим, чтобы в Украине были хорошие семьи, чтобы были здоровы семьи, чтобы были дети. У нас есть организация, которая оказывает помощь геям и лесбиянкам, и мы готовы оказать ее», – заявила она.

Этим инцидент был исчерпан, колонна двигалась дальше. Был еще одни человек с плакатом «Конституция Украины и природа человека – против ЛГБТ в стране!», но он не мешал шествию.

Возможно, отсутствие радикалов связано с отставкой Арсена Авакова с поста министра внутренних дел – курируемые им структуры могли быть как-то связаны с теми группами, которые устраивали акции протестов в прошлые годы, а теперь все они перешли под офис президента Украины.

Еще одной особенностью нынешнего гей-парада стало использование темы «традиции» – явно в пику деятельности радикальной организации «Традиция и порядок», которую ЛГБТ считают одним из главных врагов.

Участники скандировали упомянутый выше лозунг «Наша традиция – это свобода», некоторые несли плакаты с надписями «Наша традиция – беспорядок!», «Традиция и квир», «Квир и порядок».

Были также «патриотические» плакаты с надписями «Гомофобия это «Русский мир» и с цитатами Шевченко – «Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями», «Кайдани порвiте!».

Религиозная тема тоже присутствовала – на одном из плакатов был призыв «Любить Сатану и ненавидеть копов», на другом – изображение Христа и надпись «Папа сказал это нормально».

На многих акциях в Киеве за последний год использовалась тема Белоруссии, и на нынешнем гей-параде она тоже присутствовала – один из участников держал плакат «Белоруссия, держись!».

«У меня есть друзья в Белоруссии, сейчас они переживают сложный этап. Для них в Белоруссии фактически сейчас два варианта или полная изоляция, или поехать за границу», – пояснил он свою позицию журналистам.

Была также группа участников так называемой АТО военной форме. Один из атошников поделился своим мнением относительно гомофобии.

«Это всё базируется на каких-то средневековых страхах, которые легко развеиваются наукой. Гомосексуальность – традиционна. Гомосексуальность существует столько, сколько существует человечество, и даже встречаются у большинства видов животных, если уж на то пошло. И ни на каком этапе истории человечества она не уничтожила ни одной цивилизации, как нам это закидывают. Поэтому все эти обвинения – это просто какие-то страхи, фобии. Они просто боятся неизведанного. Я советую этим людям обратиться к научной мысли, быть прогрессивными. Мы живём в свободной, независимой, прогрессивной Украине, мы идём в Европу, к европейскому уровню жизни, экономическому в том числе, а это невозможно без равенства прав. Это должен осознать каждый украинец», – сказал экс-атошник.

Марш сопровождала так называемая «Платформа королев», организованная одноименным общественным движением. Трансгендеры в ярких нарядах танцевали на движущейся машине, а в заключение, когда участники шествия уже расходились, исполнили песню Тины Кароль «Украина – это ты».