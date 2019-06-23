Гей-парад в Киеве: Вакханалия националистов и гомосеков

23.06.2019, Киев, Владимир Гладков, Игорь Петров

В Киеве на улице Льва Толстого состоялся «Киевпрайд-2019» – тысячи гомосексуалистов и сочувствующих им прошли по центральным улицам украинской столицы так называемым «Маршем равенства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В этом году гомосексуалисты, отгороженные шеренгами сотрудников Нацгвардии от недовольных националистов, прошли под лозунгами «Свобода. Единство. Борьба» и «Наша традиция – это свобода!». Отметим также, что в мероприятии приняла участие антироссийский лоббист, депутат Европарламента Ребекка Хармс и представители посольства США на Украине.

Однако у гомосексуалистов не всё прошло гладко – в этом году парад ЛГБТ остался без передвижной сцены, о чём сообщил народный депутат Верховной Рады, экс-боевик так называемой АТО Игорь Мосийчук.

«Извращенцы наняли передвижную сцену с озвучкой, однако при заказе обманули, что это якобы «для съемок фильма». Когда рабочие, привезли грузовиком оборудования, узнали для чего на самом деле это нужно, то плюнули, развернулись и уехали. Потому что нормальным украинцам противно быть причастными к садомистской вакханалии», – написал радикал.

Резко против «Марша равенства» выступали другие украинские радикалы, не так давно поддерживавшие европейские ценности на майдане.

Так, радикальная партия «Правый сектор» провела «антисодомитское» мероприятие с протестантским уклоном «Всеукраинская варта по защите семьи и детей», в ходе которого заместитель главы партии Василий Лабайчук выразил уверенность, что гомосексуалисты уже проиграли.

«Как бы не развивались сегодняшние события, наши враги уже проиграли. В прошлом году они думали, что нас всех запугают, побьют, и мы больше никогда против этой мерзости не будем выходить и отстаивать традиционные украинские и христианские вещи. Так не будет! Украинская нация всегда боролась за свои права, и сегодня мы собрались отстоять право оставаться людьми, а не мерзостью!» – сказал Лабайчук.

Поддержать украинских радикалов в борьбе против содомитов также приехал польский националист, интервью с которым опубликовали на своей странице нацисты организации «Карпатская сечь».

«Я приехал из Польши, чтобы поддержать вас в вашей демонстрации против педерастов, гомосексуалистов, которые хотят уничтожить традиционную семью. Я хочу сказать, что по сравнению с Польшей и другими странами, у вас пока тихий гей-парад. В Польше это так же начиналось, а сейчас у нас гей-парады в каждом городе… Мэр Варшавы уже поддерживает проект «ЛГБТ+», это значит, что уже в начальной школе будет пропаганда ЛГБТ, детей будут учить мастурбации и другим страшным вещам», – сказал поляк.

Примечательно, что в этом году гей парад «официально» включал участников «АТО» – это была группа военнослужащих с картонными жовто-блакитными щитами, подписанными «Защити тех, кто защищает тебя», «Храбрость не зависит от ориентации» и «Доблесть не зависит от гендера». Была также группа людей в радужных балаклавах. Некоторые участники шествия шли в таких же радужных, под цвет флага ЛГБТ, вышиванках, некоторые – в футболках с цитатой из стиха Шевченко «боритеся – поборите».

В начале самого шествия несколько человек националистов в колонну и пытались помешать ее движению, но полиция их оттеснила. Нападавшим удалось вырывать несколько плакатов, но этим инцидент и ограничился.

Колонну сопровождали несколько человек с бумажными плакатами и черными транспарантами, на которых было написано «ГнОМИКИ», «Содомия – дорога в ад», «Содомия – мерзость», «защитим детей от передастов». Был также транспарант «Гей-парад на крови» – эти радикалы так же напоминали, что в прошлом году акцию протеста против гей-парада разогнали с применением силы.

Основная масса противников гей-парада дежурила с вечера в сквере у Красного корпуса университета. Они перекрыли Владимирскую, но шествие, как и в прошлые годы, изменило маршрут. Когда колонна проходила мимо сквера, толпа активистов пыталась подойти к участникам, но полиция их не пустила. Радикалам оставалось только стоять и скандировать лозунги: «Смерть ЛГБТ!», «Украина – не Содом!», «Слава Украине – героям слава!» и пр.

Одни из противников гей-парада в военной форме у подножия памятника Шевченко дудел в рог, а священник, который уже принимал участие в такой же акции в прошлом году, крестил проходившее шествие. Небольшая группа активистов была на углу Терещенковской и Толстого, некоторые из них оскорбляли участников и организаторов гей-парада, ругались с полицией.

Других инцидентов не было. Тем не менее, по итогам мероприятия глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что в ходе гей-парада был задержан один человек, которого собираются отпустить с административкой. О том, пострадал ли кто-то в результате нападения на колонну, информацию не предоставляли.