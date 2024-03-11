«Гей-позиция» Филарета рассорила «правосека» и «азовца»

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Ранее мы сообщали, что в раскольничьем УПЦ Киевского Патриархата произошёл скандал во время акции по награждению украинских военных. Так, в числе получивших медальки оказался сержант ВСУ, открытый гомосексуалист Виктор Пилипенко. Из-за поднявшегося резонанса награду оперативно аннулировали.

Впечатлениями от такого проявления внимания «гей-захыснык» поделился на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора», бывшего депутата Верховной рады Борислава Березы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сам Береза назвал УПЦ КП церковью украинской, но «с прибабахом» и выразил удивление, что её предстоятель Филарет всё ещё жив.

«Церковь награждает военного, а потом забирает награду. Нет, это даже не московская церковь, а украинская локальная, но тоже с прибабахом. УПЦ КП, это Филарет, если я не ошибаюсь. Кстати, благодаря вам из этой истории много кто узнал, что Филарет всё ещё где-то ходит среди нас, а не общается на небесах. Это не плохо, откровенно, я думал, что он это сделал для того, чтобы напомнить о себе», – веселился экс-правосек.

Пилипенко рассказал, что командир прислал ему фото медали и поздравил.

«Я очень удивился, потому что я атеист, и публично это объявляю, а второе – я являюсь открытым геем и ЛГБТ-активистом. Когда я увидел подпись Филарета, это меня удивило, потому что пан Филарет до того высказывал очень гомофобные вещи. Он говорил, что геи являются причиной коронавируса. Такие призывы могли привести к насилию в отношении ЛГБТ-людей, потому что как раз он это заявление сделал тогда, когда все боялись, чем же закончится коронавирус, чуть ли не для всех смертельно, была паника. И такие призывы реально могли вызвать избиения, открытым геям сжигали бы дома», – сказал ВСУшник.

Он добавил, что ЛГБТ-сообщество даже подало на Филарета в суд за эти слова, однако безуспешно.

Поэтому, когда Пилипенко получил награду с такой подписью, он решил провести эксперимент, похвалив Филарета за «личную гей-позицию».

«У меня проскользнуло две мысли. Или Филарет и его патриархия реально изменили своё отношение к ЛГБТ-людям, или это просто досадная ошибка, и кто-то там просто раздавал медальки от КП, чтобы получить большую благосклонность среди военных. Я решил проверить и публично поблагодарил пана Филарета за эту награду и дописал, что я помню эту негативную историю о его обвинениях геев в возникновении коронавируса, и воспринимаю эту награду как смену и личной гей-позиции Филарета, и его патриархии. Не прошло и дня, как Филарет решил отменить эту награду, и на официальном сайте КП появилась статья о том, что награду мне аннулируют из-за того, что я что-то там, кажется, пропагандирую греховный способ жизни, как-то так», – хвалился Пилипенко.

Реакция Березы на эту историю привела в ярость экс-депутата Рады, бывшего боевика запрещённого в РФ «Азова» Игоря Мосийчука. Он в своём тг-канале разразился тирадой с проклятиями в адрес экс-правосека.

«Когда иудей или мусульманин, буддист комментирует / критикует решение украинского патриарха то это вызывает распространение межрелигиозной вражды, что не допустимо вообще а во время войны тем более! Борислав Береза, насколько мне известно, прихожанин синагоги Бродского, не имел никакого права комментировать и вообще вмешиваться в вопрос лишения предстоятелем УПЦ-КП Святейшим Патриархом Филаретом церковной награды гея-военного, которого наградили, не зная о его грехе!

Это все-равно, что я бы начал требовать от уважаемого раввина Моше Реувена Асмана признать и проповедовать содомский грех. Думаю, меня бы били целой синагогой…

Так почему же вы, Борислав, лезете в дела православные??» – возмутился Мосийчук.