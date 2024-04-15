Гендиректор ВЦИОМ рассказал, на какой мир с Украиной согласны россияне

Олег Кравцов.  
15.04.2024 08:19
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Общество, Россия, Украина


Россия на своих условиях следует соглашаться на мир с Украиной. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, отвечая на вопрос о готовности грждан РФ к миру.

«Есть широкий запрос на мир. Нужно договариваться, это аксиома для большинства россиян. Но на каких условиях договариваться? Только на условиях, которые обеспечат безопасность для РФ. Будет ли она обеспечена, если Киев не признает, что Крым и четыре других региона теперь входят в состав РФ? Конечно, нет. Будет ли она обеспечена, если в Киеве сохранится антирусский, полунацистский режим? Конечно, нет. Будет ли она обеспечена, если ВСУ при поддержке Запада будут готовиться к новой войне с Россией? Разумеется, нет», – сказал социолог в интервью «Известиям».

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Россия на своих условиях следует соглашаться на мир с Украиной. Об этом, передает корреспондент...

По его слвоам, «совершенно невозможно оставить в Киеве антироссийский, супермилитаризованный, нацифицированный, тесно связанный с Западом режим».


«Мы это уже проходили с Минскими соглашениями. Такой мир назвать справедливым, надежным, перспективным для России невозможно. Это будет просто отложенная на несколько лет война. Люди это хорошо понимают. А значит, продолжаем дальше, пока не добьемся своих стратегических целей, не обеспечим надежно безопасность России», резюмировал Федоров.

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